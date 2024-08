35 gier na Steam po 4 zł z groszami. Nowe promocje i wielkie hity

Ceny wielu ciekawych gier spadły poniżej 5 zł, zatem spójrzcie na nowe promocje i zobaczcie, jak łatwo zaopatrzyć się w bardzo dobre tytuły, nie obciążając swojego portfela. Oprócz tego, przypominamy o wcześniej prezentowanych grach, które również kupimy w formie klucza Steam w cenie pączka.

Zaczynamy tydzień nowym przeglądem promocji na gry PC, które można przypisać do swojej biblioteki na Steam wydając dosłownie 4 zł z groszami. Na początek zobaczycie kilkanaście tytułów, których wcześniej nie prezentowaliśmy w zestawieniach z promocjami. Jeśli śledzicie zatem nasze publikacje na bieżąco, macie szansę złowić coś nowego. Następnie przejdziemy do gier, które już się przewijały, lecz ich cena nadal utrzymuje się na niskim poziomie i żal nie skorzystać z okazji. To coś dla tych graczy, którzy odwiedzają nas po raz pierwszy.

Standardowo w zestawieniu nie umieszczamy słabych gier z niskimi ocenami. Znajdziecie tutaj tytuły, które posiadają przynajmniej 70% pozytywnych opinii na Steam, choć i tak są one w mniejszości. Większość tytułów może pochwalić się ocenami oscylującymi w okolicach 80/100 i wyżej. Klucze w promocyjnych cenach oferuje Instant Gaming.

Przed tanimi grami, pamiętajcie o tych za darmo

Będąc w temacie promocji, przypominamy o wciąż rozwijanej przez nas bazie gier za darmo. To w niej lądują wszystkie nowości free-to-play i inne okazje. Tygodniowo to od kilkunastu do kilkudziesięciu tytułów, które debiutują przeważnie na platformie Valve i są bezpłatne. To nie tylko małe niezależne produkcje, lecz również duże i głośne tytuły. Choć szczerze mówiąc… te mniejsze często prezentują sobą większą wartość.

Promocje na Steam. Nowe zestawienie na początek sierpnia (część I)

Jakie gry z pierwszej części zestawienia polecamy?

Wybór nie był trudny. No, może że boicie się pająków. Bardzo fajnym i świetnie ocenianym tytułem jest Kill It With Fire. Tytuł posiada ponad 3 tys. recenzji na Steam, z czego średnia daje przytłaczająco pozytywne oceny. To gra akcji FPP, w której paramy się tępieniem pająków. Zgniatamy, spalamy, rzucamy w nie granatami, strzelamy i co tam dusza zapragnie. Warto zdecydowanie pobawić się przy Kill It With Fire, zwłaszcza za tak małą kasę.

For The King to z kolei bardzo pozytywnie oceniana strategiczna gra RPG, która łączy elementy planszówek z cechami gatunku roguelike. Tytuł oceniło już blisko 28 tys. graczy, więc całkiem sporo. Do walki możemy ruszyć jako samotny gracz lub z innymi w trybie kooperacji lokalnej lub sieciowej. Co ciekawe, każda rozgrywka jest wyjątkowa dzięki proceduralnie generowanym mapom, zadaniom, łupom i wydarzeniom. Dodamy, że gra zawiera wszystkie dodatki, zatem starczy na naprawdę wiele godzin zabawy.

Smacznym kąskiem w promocji jest również mroczna gra fantasy z gatunku roguelike Rogue Lords, w której wcielamy się w samego Diabła. Ten rzadko gra uczciwie, co podczas rozgrywki objawia się tym, że możemy oszukiwać na swoją korzyść. Prowadzi to do tego, że np. kiedy naszym potworkom kończy się energia, nic nie stoi na przeszkodzie, by jej sobie dodać. Swoją trzyosobową drużynę stworzymy z takich sław, jak Drakula, Jeździec bez Głowy, Krwawa Maria, Biała Dama, Lilith, Hekate, Baron Samedi oraz Frankenstein i jego Potwór.

Chcesz więcej gier na Steam do 5 zł? Zobacz kolejne tytuły na drugiej podstronie.