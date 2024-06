Jedną z najbardziej wyczekiwanych premier w kontekście gry Wiedźmin 3 (poza kontynuacją), jest pewna ciekawa modyfikacja. W przygotowaniu jest mod o nazwie HD Reworked Project NextGen Edition, który diametralnie zmienia obraz gry od strony graficznej. W sieci pojawiło się porównanie tego, co daje nam modyfikacja z oryginałem. Jakość nowych tekstur jest genialna.

Cieszę się, że mogę pokazać wam to, nad czym ostatnio pracowałem: prawdziwe tekstury wysokiej jakości nowej generacji, wykorzystujące nową technikę mapowania zaimplementowaną w wersji gry Nextgen. Dzięki temu wiele tekstur w HDRP NextGen Edition będzie znacznie bardziej realistycznych, a przykłady pokazane w filmie to tylko część z nich wszystkich. Koszt wykonania jest stosunkowo niski, więc na pewno nie należy się tym martwić Jeśli chodzi o datę premiery, nie mogę jeszcze podać żadnych szczegółów, ponieważ jest mnóstwo pracy do wykonania, ale spodziewajcie się premiery jesienią tego roku.

Halk Hogan, autor moda