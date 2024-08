Wiedźmin 3 z wersją Ciri na lato. Dziewczyna wygląda przepięknie

Jeden z najnowszych modów do Wiedźmin 3: Dziki Gon zajmuje się odświeżeniem wizerunku księżniczki Cintry. Ciri otrzymała współczesną krótką sukienkę.

Powracamy z nowym modem do gry Wiedźmin 3, który na tyle spodobał się społeczności, że trafił niemal na szczyt najczęściej pobieranych modyfikacji dotyczących polskiej gry. Nie jest to coś wielkiego. Projekt wprowadza nową suknię dla dziewczyny, ale… za to jaką!

Przy okazji warto przypomnieć o innym ciekawym modzie do Wiedźmina 3, który dodaje do dziennika zadań questy, o których wielu graczy mogło nawet nie wiedzieć. Warto pobrać mały pliczek, a może się zdziwisz, ile jeszcze pozostało do odkrycia.

Wiedźmin 3 i nowy strój dla Dziecka Niespodzianki

Polecana dzisiaj modyfikacja nosi nazwę Ciri Summer Outfit. Dostajemy żółtą sukienkę z białym motywem kwiatów. Choć strój nie pasuje może do klimatów Wiedźmina, to trzeba przyznać, że Ciri wygląda w nim naprawdę uroczo.

Poniżej znajdziecie kilka screenów oraz filmik prezentujący dziewczynę w nowym stroju. Kto natomiast zechce pobrać moda, znajdzie go na stronie nexusmods pod tym adresem.

Nowy mod wprowadza sukienkę dla Ciri na lato.

Również pochwa na miecz doczekała się odświeżonych tekstur.

Źródło: nexusmods, opracowanie własne