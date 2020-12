Watch Dogs Legion z darmowym pakietem od Ubisoftu

Trzeciego dnia Happy Holiday francuski producent rozdaje graczom cyfrowe dodatki do najnowszej części Watch Dogs.

Trwa akcja Happy Holiday, w ramach której Ubisoft od 14 do 18 listopada oferuje bezpłatną zawartość do swoich produkcji i pełne gry. Po paczce do Assassin’s Creed: Valhalla i pełnej wersji Starlink: Battle for Atlas przyszedł czas na dodatki do Watch Dogs Legion.

Prezent składa się ze stroju Power Suit i maski Ubisoft. Pakiet otrzymamy bez żadnych opłat tutaj po uprzednim zalogowaniu lub zarejestrowaniu się w Ubisoft Connect.

Watch Dogs Legion trafiło do graczy 29 października, lądując na PC, PS4 i Xboksie One. Tytuł przenosi gracza do Londynu w niedalekiej przyszłości, gdy wszystko i wszyscy stanowią obiekt totalnej inwigilacji. Naszym zadaniem jest zbudowanie ruchu oporu, stawienie czoła władzy i odzyskanie miasta.

Skoro w temacie growych prezentów jesteśmy, to dziś pisaliśmy o bezpłatnym Prison Architect na GOG-u. Tytuł można zgarnąć do 19 grudnia. Warto również przypomnieć, że Epic Games rozdaje w tym tygodniu świetne izometryczne RPG-i: Pillars of Eternity i Tyranny. Ta oferta trwa jednak jeszcze tylko niecałą dobę – zakończy się w czwartek o 17:00.

