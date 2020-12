Pillars of Eternity i Tyranny za darmo w Epic Games Store

Świetna wiadomość dla fanów izometrycznych RPG-ów: od dziś autorzy Fortnite’a rozdają dwa klasyki gatunku – obydwa od Obsidian Entertainment.

Pillars of Eternity: Definitive Edition i Tyranny: Gold Edition zgarniemy bez opłat do czwartku do godziny 17:00. Wtedy to zacne RPG-i wrócą do swoich starych cen, a my odbierzemy… no właśnie, co? Tego jeszcze nie wiemy. W miejsce cotygodniowej zapowiedzi Epic Games zamieściło informację, że w czwartek 17 grudnia uruchomi ofertę 15 dni bezpłatnych gier. Jakie to będą produkcje, dowiemy się niebawem. Parę szczegółów na ten temat znajdziecie pod tym adresem.

Akcja Pillars of Eternity przenosi nas do świata fantasy, gdzie istotną rolę pełni reinkarnacja. Wcielamy się w postać Widzącego, który ma wgląd w to, kim była osoba w poprzednim wcieleniu. Widzący staje przed zadaniem rozwikłania zagadki pochodzenia dzieci zrodzonych bez dusz. Definitive Edition zawiera wszystkie dostępne rozszerzenia i aktualizacje. Osoby zainteresowane produkcją mogą ją dodać do swojej biblioteki, klikając w ten odnośnik.

Z kolei fabuła Tyranny rozrysowuje się przed nami następujący obrazek: rzeczywistość jest wyniszczona wojną i światem rządzi despota Kyros, a my jako oficer jego armii dbamy, by rozkazy tyrana były wcielane w życie. Jaką ścieżkę obierzemy do realizacji tego celu, zależy wyłącznie od nas. Swój egzemplarz Tyranny – wraz z wszystkimi dostępnymi rozszerzeniami i dodatkową zawartością – odbierzecie tutaj.

Dagmara Kottke Przygodę z grami zaczynała od tytułów takich jak Worms, THPS i Pizza Connection 2. Aktualnie obcuje przede wszystkim z produkcjami strategicznymi i pomysłowymi indykami; ogólnie gra w tytuły, w które nikt nie gra – i czyta książki, których nikt nie czyta.