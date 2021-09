Tak wygląda Watch Dogs Legion na komputerze z RTX 3070 i 32 GB RAM

Youtuber The Rtx Guy podzielił się wczoraj z internetem wideo, na którym prezentuje rozgrywkę z Watch Dogs Legion na nowoczesnym komputerze.

Jeśli ciekawi Was, jak wygląda ostatnia odsłona Watch Dogs na komputerze z RTX 3070, procesorem Ryzen 9 3900XT i 32GB RAM, to poniżej możecie to zobaczyć. Youtuber The Rtx Guy postanowił wycisnąć z produkcji wszystkie soki. Pod wideo poinformował jednak, że podczas nagrywania filmu nie mógł grać na najwyższych ustawieniach.

Watch Dogs Legion trafiło na półki sklepowe 29 października 2020. W produkcji trafiamy do Londynu z niedalekiej przyszłości, gdzie organizujemy ruch oporu i przeciwstawiamy się rządzącemu reżimowi. Co ciekawe, nie ma tu głównej postaci – można być każdym.

Pomimo wspaniale wyglądającego świata (Londyn został tu bardzo szczegółowo odwzorowany), tytuł zebrał mieszane recenzje i nie podobał się fanom serii. Główne zarzuty to mało interesujące misje, powtarzalność rozgrywki i brak możliwości identyfikacji z bohaterem. Natomiast obecnie średnia ocen Legionu na PC w serwisie Metacritic.com wynosi 72 od krytyków i 5,6 od graczy. Z wersją na PS4 jest trochę gorzej (70 i 5,4).