Już za kilka dni zagracie w dodatek do Wasteland 3

Wasteland 3: The Battle of Steeltown to rozszerzenie, które na pewno zainteresuje fanów postapokaliptycznych gier RPG.

Już trzeciego czerwca bieżącego roku ukaże się fabularne DLC do niezwykle ciepło przyjętej produkcji od inXile entertainment. Mowa o Wasteland 3: The Battle of Steeltown. Tym razem wraz z towarzyszami ruszymy do Steeltown, które mierzy się z wieloma problemami takimi jak strajki robotników czy ataki najeźdźców. W wyniku tego pojawił się palący kłopot z dostawami. Patriarcha wysyła nas na miejsce w celu zrobienia porządku.

Takimi oto słowami dodatek opisywany jest na karcie Steam:

Górujący nad miastem kompleks fabryki w Steeltown wytwarza całą technologię, która napędza Kolorado i utrzymuje Patriarchę u władzy – ciężarówki, pancerze, broń i roboty. Jednak dostawy ze Steeltown nagle się urwały, a Patriarcha otrzymuje od Abigail Markham, przywódczyni miasta, jedynie wymówki. Gdy wysyła strażników, by zbadali sprawę, odkrywają, że obecnie fabryka to beczka prochu, a ktoś już zapalił lont. Pracownicy strajkują, bandyci prowadzą bezkarne napady i nikogo nie przepuszcza się przez bramę, nawet z polecenia samego Patriarchy. Bez pomocy Steeltown załamie się i spłonie na dobre, zabierając ze sobą Markham. Ale może właśnie taki los jest mu pisany? Strażnicy będą musieli sami o tym zdecydować.

Wasteland 3: The Battle of Steeltown przyniesie sporo zawartości

Rozszerzenie umożliwi wykorzystanie nowych pancerzy czy śmiercionośnych pukawek. Przemierzając zaś pojazdem skute lodem Kolorado, będziecie mogli posłuchać w radiu nowych kawałków czy audycji radiowych. W nastrój wprowadzi was klimatyczny zwiastun, który zapowiada czekającą na nas przygodę.

Jeśli nadal nie mieliście okazji zagrać w Wasteland 3, to zdecydowanie czas nadrobić zaległości. Większość recenzentów doceniła produkcję, o czym wspominaliśmy na łamach naszego portalu (link tutaj). Jakie aspekty najbardziej przypadły do gustu graczom? Doceniono fakt, że wirtualny świat żywo reaguje na nasze poczynania. Ponadto zaimplementowano rozbudowany system RPG, w którym nasze wybory naprawdę się liczą. Ekscytowano się też dopracowaną mechaniką walki, która zachwyca świeżością nawet po wielu godzinach rozgrywki.

Wśród zalet nie można również pominąć angażującej intrygi, przejrzystego rozwoju postaci, przynajmniej 40 godzin świetnej zabawy i możliwości ulepszania własnej bazy oraz pojazdu. Co więcej część błędów, które irytowały zaraz po premierze zostało naprawione w kolejnych łatkach. Nie pozostaje więc nic innego jak wziąć się za podstawkę, dodatkowo zaopatrzyć się w DLC i ruszyć w kierunku mroźnego Kolorado.