Bierz za darmo. Dzisiaj premiera dodatku do Warhammer: Vermintide 2, a gra w promocji za 5 zł

Czy są na sali fani gry Warhammer: Vermintide 2? Już dziś premiera dodatku Versus, który odbierzecie za darmo. Jeżeli jeszcze nie macie podstawowej wersji gry, to mamy dla was świetne wieści. Podstawka jest dostępna na Steam w genialnej promocji — zapłacicie za nią jedynie 5 złotych! Z takiej oferty po prostu trzeba skorzystać.

Warhammer: Vermintide 2 w mega promocji, odbierz darmowy dodatek

Pierwszoosobowa gra akcji w uniwersum Warhammera to świetna pozycja nie tylko dla fanów serii, ale również miłośników gier przepełnionych emocjonującą rozgrywką. Tytuł pozwala nam odwiedzić miasto-twierdzę Helmgart, w której zmierzymy się z siłami Chaosu i nie tylko. Gra pozwala nam na siekanie wrogów na krótkim dystansie, a do naszej dyspozycji oddano sporo mieczy i włóczni. To jednak nie wszystko, bo dostępne są również bronie miotane i dystansowe. Jednym słowem, jest intensywnie.

Jeżeli chcecie sprawdzić ten tytuł, to macie ku temu idealną okazję właśnie teraz. Gra jest w promocji na Steam i zapłacicie za nią 5 złotych. Co więcej, właśnie wyszedł dodatek, który jest dostępny za darmo.

Poniżej znajdziecie linki, z których kupicie taniej grę w wersji podstawowej, a także odbierzecie darmowy dodatek — wszystko na Steam:

Zobacz też: Jaka jest pierwsza polska gra wideo? W to grano 60 lat temu

Zakup podstawowej wersji “dwójki”, jak i odebranie dodatku odbywa się bezpośrednio na Steam. Nie musicie korzystać z zewnętrznych stron z kluczykami, wystarczy kupić Vermintide 2 2 za 5 złotych, a następnie odebrać darmowy dodatek, który właśnie miał swoją premierę. A DLC jest zdecydowanie warte uwagi, bo oferuje nowe tryby rozgrywki online.

Źródło: Steam