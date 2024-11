Nowoczesne gry wideo to gigantyczne budżety, tysiące zaangażowanych producentów i marketingowe maszyny działające przez długie lata. Z perspektywy współczesnego gracza produkcje sprzed kilkunastu lat to prehistoria, a co powiecie na grę, która zbliża się do granicy wieku emerytalnego? Dziś sprawdzimy, jaka jest pierwsza polska gra wideo. To najstarsza produkcja znad Wisły.

Początek gier wideo w Polsce

Polska wiele dekad temu była dość mocno odcięta od wielu technologicznych nowinek, zwłaszcza w sferze konsumenckiej. Gdy na zachodzie i Japonii powstawały popularne serie gier i konsole, do naszego kraju docierało niewiele nowości. Nawet, jeżeli jakiś komputer był już dostępny, to często urządzenie to było straszliwie drogie i dostępne dla wybranych. Ot, choćby tych, którzy posiadali obcą walutę lub kontakt z rodziną za granicami kraju. Poprzedni ustrój nie był zbyt łaskawy dla graczy.

Nie oznacza to jednak, że gaming jako taki w Polsce nie istniał. Na produkcję pierwszych gier nie musieliśmy długo czekać. Zanim nastały np. ciekawe lata 90. ubiegłego wieku, w naszym kraju tworzono już gry. Zanim jednak doszliśmy do ery Painkillera, Call of Juarez czy Wiedźmina, nad Wisłą powstawały inne produkcje. Co ciekawe, mamy też ciekawy rozdział istnej prehistorii gier. Mowa o produkcjach, które nawet nie korzystały z wyświetlacza, a istotnym elementem zabawy było… drukowanie aktualnego stanu rozgrywki na kartce papieru. I tym samym dochodzimy do temu dzisiejszego odcinka naszej serii retro. Jaka jest najstarsza polska gra wideo?

Marienbad – najstarsza polska gra wideo w historii

Cofnijmy się kilkadziesiąt lat do 1962 roku. Wówczas komputery nie zajmowały miejsca przy naszych biurkach. Inteligentne maszyny posiadały spore gabaryty, a do ich przechowywania wykorzystywano specjalne pomieszczenia. Zakup przez zwykłego “użytkownika” był praktycznie niemożliwy, a na zaawansowany sprzęt pozwolić sobie mogły uniwersytety czy państwowe instytucje. Nie przeszkadzało to jednak w rozwoju gamedevu. Jego polskim protoplastą okazał się Witold Podgórski, który na początku lat 60. wykorzystał komputer Odra 1003 i stworzył grę wideo — Marienbad, której tytuł inspirowany był filmem Zeszłego roku w Marienbadzie. To w tym obrazie pokazano chińską grę Nim.

Na czym polegały zasady tej produkcji?

Podróż w czasie dla fanów gier.

Rolą komputera było wygenerowanie 4 rzędów zapałek, odpowiednio po 1, 3, 5 i 7. Rozgrywka polegała na wyciąganiu dowolnej liczby zapałek przez jednego i drugiego gracza na zmianę. Przegrywał ten, kto został z ostatnią zapałką. Aktualny “stan gry” był przedstawiany przez komputer za pomocą wydruku dalekopisu. Co ciekawe, produkcja zawierała pewien… błąd? Chyba tak należy to nazwać. Okazuje się bowiem, że drugi w kolejce gracz był w zdecydowanie bardziej uprzywilejowanej pozycji. Wystarczyło nie popełnić błędu, a wygrana była w kieszeni.

Polski gamedev powstał lata temu.

Obecnie kod w którym zapisano grę (C++) znajduje się w zbiorach Muzeum Historii Komputerów i Informatyki w Katowicach.

Gameplay? To nie te czasy

Oczywiście nie sposób znaleźć zapis rozgrywki w formie wideo, ale to nie problem. W sieci jest bowiem filmik, który w graficznej formie przedstawia to jak, przebiegała rozgrywka. Rzućcie okiem na poniższy filmik:

Nie jest to oryginalny gameplay, ale przedstawia zasady gry.

Jak sami widzicie, Marienbad to prosta gra logiczna przeznaczona do rywalizacji 1 na 1 – gracz kontra komputer.

Czy to faktycznie była gra? Niekoniecznie

Okazuje się, że Marienbad niekoniecznie można uznać za pierwszą polską grę wideo. Ba, według niektórych definicji to wcale nie była gra! Wszystko przed definicję gry komputerowej, którą podaje nam Słownik Języka Polskiego PWN. Według przedstawionej tam definicji, w grze wideo do rozgrywki wymagany jest ekran:

Gra komputerowa «gra rozgrywana na ekranie monitora; też: program komputerowy umożliwiający tę grę»

Słownik Języka Polskiego PWN

A tak się składa, że omawiana produkcja nie korzystała z ekranu. Rozgrywka odbywała się na komputerze Odra 1003, który żadnego wyświetlacza nie posiadał. Z drugiej strony, funkcję komunikatów wizualnych pełniły drukowane przez komputer zapiski. Można zatem uznać, że na swój prehistoryczny sposób gra spełniała aspekt “wizualny” gry. Sama definicja wyszczególnia też alternatywę, w postaci “programu komputerowego umożliwiającego grę”. To również jest warunek przez Marienbad spełniony. Gra miała zasady, istniały dwie strony (gracz i komputer), występowała rywalizacja w obrębie danego zbioru reguł i dopuszczalnych ruchów.

Można zatem spokojnie uznać, że tak – Marienbad jest pierwszą polską grą wideo w historii. Dziś to istna prehistoria gamingu, ale tak właśnie wyglądały początki gamingu opracowywanego w naszym kraju. Rzut oka na najnowsze produkcje uświadamia nam, jak długą drogę przebyliśmy. Nawet nie pytam, czy ktokolwiek z was miał okazję zobaczyć Odrę 1003 na żywo w czasach swojej świetności. Nieźle bym się zaskoczył, gdyby ktoś z takimi doświadczeniami tu zajrzał…

Źródło: Opracowanie własne, Wikipedia