Warhammer 40,000: Space Marine 2 odpalony na RTX 4090. Ta gra wygląda cudownie!

Nadchodząca wielkimi krokami premiera gry Warhammer 40,000: Space Marine 2 budzi coraz większe emocje. To nie tylko sequel udanej produkcji sprzed lat, ale także świetnie zapowiadający się slasher i strzelanka TPP. Wiemy, że gra działa na dobrze zoptymalizowanym silniku, ale jak ten radzi sobie na najmocniejszym sprzęcie? W sieci pojawił się dość długi gameplay z gry uruchomionej na potężnej karcie RTX 4090. Wygląda to zjawiskowo i obłędnie!

Grafika Warhammer 40,000: Space Marine 2 wygląda obłędnie

Nie tak dawno informowaliśmy was o wymaganiach sprzętowych gry. Te nie należą do najwyższych, a tytuł uruchomimy nawet na kilkuletniej maszynie. To z pewnością zasługa dobrej optymalizacji, która była możliwa do osiągnięcia dzięki silnikowi gry. Twórcy z Saber Interactive postarali się, aby ich tytuł był dostępny dla wielu graczy na PC. Tym razem jednak rzucimy okiem na to, jak grafika wygląda na wymaksowanych ustawieniach. Wszystko na ultra, a do tego rozdzielczość 4K – jesteście zainteresowani?

Warhammer 40,000: Space Marine 2 w takim wydaniu możecie zobaczyć na poniższym materiale wideo. To sporej długości gameplay zarejestrowany na kompie z kartą graficzną RTX 4090:

Wygląda zjawiskowo, tekstury są ostre niczym żyletki, a brutalny świat prezentuje się cudownie w połączeniu z dynamiczną rozwałką. Gra cieszy oko i będzie wyglądała cudownie nie tylko na tak mocnej karcie — choć ta przyda się do grania w 4K. Co ciekawe, nie wiemy, ile klatek na sekundę udało się wyciągnąć. Twórca gameplayu zapomniał włączyć odpowiedni tracker…

Premiera gry już 9 września na PC, Xbox Series X|S i PlayStation 5.

Źródło: dsogaming.com