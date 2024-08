Warhammer 40,000: Space Marine 2 – wymagania sprzętowe. Czuję się zaskoczony

Już niedługo będziemy mogli ponownie wcielić się w kosmicznych żołnierzy w grze Warhammer 40,000: Space Marine 2. Na około miesiąc przed premierą, twórcy postanowili zaprezentować wymagania sprzętowej swojej produkcji. Okazuje się, że te wcale nie należą do najwyższych. Wychodzi na to, że wielu z nas będzie w stanie bez trudu uruchomić grę nawet na nieco starszej maszynie.

Wymagania sprzętowe Warhammer 40,000: Space Marine 2

Premiera gry Warhammer 40,000: Space Marine 2 już 9 września 2024 roku. Tytuł ukaże się na PC, PS5 i Xbox Series X|S, a nas interesuje to, jaki sprzęt będzie wymagany do uruchomienia wersji pecetowej. Nie jest źle – tyle wiemy na pewno. A jak konkretnie prezentują się poszczególne podzespoły do uruchomienia gry?

Tak prezentują się omawiane wymagania sprzętowe:

MINIMALNE:

System operacyjny: Windows 10/11 64-bit

Windows 10/11 64-bit Procesor: AMD Ryzen 5 2600X / Intel Core i5-8600K

AMD Ryzen 5 2600X / Intel Core i5-8600K Pamięć: 8 GB RAM

8 GB RAM Grafika: 6 GB VRAM, AMD Radeon RX 580 / Nvidia GeForce GTX 1060

6 GB VRAM, AMD Radeon RX 580 / Nvidia GeForce GTX 1060 DirectX: Wersja 12

Wersja 12 Pamięć masowa: 75 GB dostępnej przestrzeni

75 GB dostępnej przestrzeni Dodatkowe uwagi: 30 FPS w rozdzielczości 1920×1080 z ustawieniem „Niski”. Wymagany dysk SSD.

ZALECANE:

System operacyjny: Windows 10/11 64-bit

Windows 10/11 64-bit Procesor: AMD Ryzen 7 5800X / Intel Core i7-12700

AMD Ryzen 7 5800X / Intel Core i7-12700 Pamięć: 16 GB RAM

16 GB RAM Grafika: 8 GB VRAM, AMD Radeon RX 6800 XT / Nvidia GeForce RTX 3070

8 GB VRAM, AMD Radeon RX 6800 XT / Nvidia GeForce RTX 3070 DirectX: Wersja 12

Wersja 12 Pamięć masowa: 75 GB dostępnej przestrzeni

75 GB dostępnej przestrzeni Dodatkowe uwagi: 60 FPS w rozdzielczości 1920×1080 z ustawieniem „Ultra”. Wymagany dysk SSD.

Wychodzi na to, że nawet pecet z 8GB RAM i kilkuletnią kartą graficzną (np. GTX 1060 z 2016 roku) da radę w starciu z najnowszą produkcją. Jasne, tylko w niskich ustawieniach graficznych i przy 30 klatkach na sekundę, ale to zawsze coś.

Nawet ta zalecana konfiguracja do gry w Ultra przy 60 FPS nie wygląda jakoś specjalnie tragicznie. Wychodzi na to, że autorski silnik Saber Interactive został dość dobrze zoptymalizowany. To jak, ruszy wam?

Źródło: dsogaming.com