Warhammer 40,000: Space Marine 3 oficjalnie ujawniony! Ogłoszono rozpoczęcie prac nad grą

Jeżeli należycie do fanów uniwersum Warhammera 40,000, to definitywnie macie dziś powody do radości. Przedstawiciele firm Focus Entertainment, Saber Interactive i Games Workshop poinformowali, że oficjalnie rozpoczęto prace nad grą Warhammer 40,000: Space Marine 3. Deweloperzy obiecują między innymi jeszcze większe bitwy, więcej akcji i oczywiście hordy najróżniejszych wrogów do całkowitej eksterminacji.

Warhammer 40,000: Space Marine 3 oficjalnie nadchodzi

Na ten moment tajemnicą pozostają szczegóły dotyczące fabuły, frakcji oraz mechanik. Nie znamy również platform ani daty premiery (ani nawet przybliżonego terminu). Z udostępnionej przez twórców grafiki wynika jedynie, że powróci legendarny Kapitan Titus. Zastępca CEO w Focus Entertainment Publishing, John Bert, zapewnił, iż kolejna odsłona ma przenieść gatunek trzecioosobowych gier akcji na zupełnie nowy poziom.

CEO Saber Interactive, Matthew Karch, stwierdził natomiast, że produkcja jest traktowana jako „okazja do stworzenia prawdziwego listu miłosnego do uniwersum Warhammera 40,000”. Zwrócił również uwagę na to, jak ważna dla studia była druga odsłona serii. Jest ona „kulminacją” wszystkiego, czego studio nauczyło się o tworzeniu gier przez 25 lat swojej działalności. Trójka ma z kolei nieść ze sobą „ogromne oczekiwania fanów”.

Space Marine 2 będzie w międzyczasie dalej rozwijane. Deweloperzy nadal będą koncentrować się na dostarczaniu nowej zawartości. Już niedługo produkcja otrzyma dużą aktualizację z numerem 7.0. Jej serwery testowe zostały już uruchomione. Warhammer 40,000: Space Marine 2 zainteresowani mogą sprawdzać na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło: GamingBolt