Dobre wieści dla wszystkich fanów Warhammer 40,000: Space Marine 2! Gra właśnie otrzymała potężną aktualizację, która nie tylko rozbudowuje zawartość, ale też jeszcze bardziej podkręca mroczny klimat uniwersum Warhammera. Najnowszy update trafił dziś na konsole i PC — i co najlepsze, jest całkowicie darmowy dla wszystkich graczy. A nowości jest tyle, że nawet i na DLC by się nadało.

Ogromna aktualizacja Space Marine 2

Wśród najważniejszych nowości znalazł się nowy typ przeciwnika — Trygon. Ten przerażający, gigantyczny stwór rodem z tyranidzkiego koszmaru to prawdziwe wyzwanie nawet dla najbardziej doświadczonych Kosmicznych Marines. W zwiastunie aktualizacji możecie zobaczyć, jak ten kolos sieje zniszczenie na polu bitwy — i przy akompaniamencie epickiej muzyki, wygląda to naprawdę widowiskowo.

To jednak dopiero początek. W grze pojawił się również nowy tryb rozgrywki — Extraction, który stawia na dynamiczną kooperację i taktyczną współpracę w starciach z nieustannymi falami przeciwników. Do arsenału Marines dołącza także Inferno Pistol — nowa, potężna broń krótkiego zasięgu, która topi wszystko na swojej drodze.

Aktualizacja jest częścią zapowiadanego wcześniej rocznego planu darmowych dodatków, który konsekwentnie rozbudowuje Space Marine 2 od jego świetnie przyjętej premiery. Gra cieszy się nieprzerwaną popularnością wśród fanów mrocznego uniwersum Warhammera, oferując soczysty, brutalny gameplay w trzecioosobowym wydaniu, jakiego brakowało na rynku od lat.

Kto z was nadal zmaga się z hordami przeciwników w ostatnim Warhammerze? Nawet jeżeli daliście sobie spokój, to warto do gry wrócić. Ta jest nieustannie rozwijana i jeszcze przez długi czas będzie nas raczyć zupełnie nową zawartością. Twórcy świetnie wywiązują się ze swoich obietnic, co na pewno jest godne pochwały! Oby wszyscy deweloperzy tak traktowali fanów w obecnych czasach… To by było coś!

Źródło: vg247.com