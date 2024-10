Until Dawn na PC jest popsute? Nie działa kilka kluczowych funkcji

Jeżeli czekaliście na pecetowy remake Until Dawn, to mamy dla was złe wieści. Okazuje się, że gra w wersji na PC jest… popsuta. Chodzi o kilka kluczowych funkcji, które albo działają źle i są popsute, albo w ogóle nie da się ich sensownie ustawić. Wśród “poszkodowanych” należy wymienić choćby ray tracing i FSR.

Until Dawn Remake na PC nie działa. Gra ma sporo problemów

Wychodzi na to, że studio Ballistic Moon, odpowiadające za Until Dawn Remake na PC niekoniecznie stanęło na wysokości zadania. Coraz więcej osób zgłasza problemy z tytułem, zwracając uwagę na kilka zepsutych opcji ustawień. Mówi się m.in. o technologii ray tracingu, która praktycznie nie działa, a także funkcjach skalowania obrazu, jak AMD FSR. W grze nie da się zauważyć żadnych zmian z włączonym RT w porównaniu do gry bez. Chociaż da się zaznaczyć opcję śledzenia promieni, to wydaje się, że ta… nic nie zmienia.

O ile w grze funkcjonuje DLSS od NVIDIA (i radzi sobie nieźle), to zupełnie inaczej wygląda sprawa z AMD FSR. Ta funkcja skalowania obrazu w ogóle nie działa. I to jest gigantyczne rozczarowanie dla części fanów, którzy liczyli na przyzwoicie przygotowany port.

To przykre i zaskakujące. Do tej pory porty gier z PlayStation na PC radziły sobie dobrze, przynajmniej od strony technicznej. Pamiętamy przecież God of War, Horizon Zero Dawn czy inne tytuły, które dobrze zopatymalizowano.

Źródło: wccftech.com