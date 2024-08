Seria Siren powraca? Nowy horror AAA od PlayStation osadzony w “znanej marce”

Najpierw mówiono, że nowy horror od Firesprite to Until Dawn 2. Teraz pojawiają się plotki, jakoby mogło chodzić o powrót serii Siren. Jedno jest pewne – Sony chce nieźle namieszać w gatunku gier grozy.

Też bardzo ucieszyły mnie plotki dotyczące Until Dawn 2. “Jedynka” może nie jest moją ulubioną grą Supermassive Games (The Quarry for the win!), lecz to nadal kompetentny i do tego całkiem lubiany przez graczy horror. Seria ma spory potencjał, ale być może wcale nie został on na razie wykorzystany?

Siren jako “ustabilizowana marka” od PlayStation?

Serwis mp1st zebrał sporo informacji związanych z jedną z potencjalnie najciekawszych gier znajdujących się obecnie w produkcji w studiach PlayStation. Przejęte przez Sony Firesprite pracuje nad horrorem, który do tej pory wydawał się być kolejną częścią Until Dawn. Nowe informacje budzą jednak nieco inne skojarzenia, choć są to jedynie domysły.

Pierwsze informacje o produkcji pojawiły się w przecieku sprzed dwóch lat dotyczącym wewnętrznych dokumentów firmy. Wtedy dowiedzieliśmy się, że nowa gra studia nosi kodową nazwę “Heartbreak”. Późniejsze przecieki sugerowały, że akcja gry ma toczyć się na wyspie i co najmniej jedną z grywalnych postaci będzie dziewczyna. Do tego gra ma oferować “rozwidloną narrację”, co akurat budzi mocne skojarzenia właśnie z Until Dawn.

Szczególnie że powstają na Unreal Engine 5 gra ma należeć do “ustabilizowanej marki”, o czym zresztą pisał wiarygodny Jason Schreier na Reddicie. Później pojawiło się CV niejakiej Ren Alex-Rose. Pracowała w Firesprite do kwietnia bieżącego roku, gdzie pracowała nad tworzeniem fabuły i postaci w nowej grze osadzonej właśnie w “ustabilizowanym IP”. Co więcej, gra miałaby powstawać równolegle na PS5 oraz PC. Skoro to istniejąca marka, do tego horror, Until Dawn brzmi najbardziej sensownie, prawda?

Niby tak, ale najnowsze doniesienia sugerują coś innego. Artysta środowiskowy Andréas Houin z Firesprite ma bardzo ciekawe zbiory na swoim profilu w serwisie Pinterest. Ma jednego pina związanego a architekturą, 5 kojarzących się z science-fiction, ale aż 42 zatytułowane “cosmic horror”. Dodając do tego 34 piny w kategorii “demoniczne”, od razu jawi nam się przesiąknięta lovecraftowskim, kosmicznym horrorem gra grozy. Bodaj najbardziej popularną tego typu marką dla PlayStation jest właśnie (lub też było) Siren. Cykl ten uznawany jest za jeden z najważniejszych w historii survival horroru, lecz ostatnia część wydana w 2008 roku nie poradziła sobie zbyt dobrze i seria umarła. A może jednak nie?

No cóż – na razie to tylko domysły. Nie radzę więc traktować ich szczególnie poważnie. Z pewnością prędzej czy później dowiemy się, nad czym tak naprawdę pracuje studio Firesprite.

