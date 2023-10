Ubisoft zamyka serwery 10 gier. Na liście m.in. Assassin’s Creed 2

W świecie nic nie trwa wiecznie, tak samo wygląda to w przypadku gier z usługami online. Ubisoft podjął decyzję, na mocy której 10 tytułów zostanie odłączonych od sieci. A przynajmniej ich serwery, co z grubsza oznacza to samo. Już w styczniu 2024 roku gracze stracą dostęp do funkcji online w takich grach, jak m.in. genialny Assassin’s Creed 2.