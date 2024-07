Dziesiątki gier za jedyne 5 złotych. Wielka promocja na abonament Ubisoftu

Jeśli narzekacie, że współcześnie Ubisoft robi głównie te same otwarte światy i generalnie zbyt wiele w ich grach się nie zmienia, to może powinniście zastanowić się nad wykupieniem dostępu do katalogu klasyki? Teraz jest ku temu idealna okazja.

Ubisoft+ Classics za jedyne 5 zł

Francuski gigant wystartował z bardzo ciekawą akcją promocyjną. Gracze mogą skusić się na wykupienie dostępu do katalogu gier Ubisoft+ Classics za jedyne 5 złotych przez pierwszy miesiąc. Docelowo plan ten kosztuje 33,90 zł za miesiąc, także promocja wydaje się naprawdę solidna. Warto jednak pamiętać, że po zakończeniu pierwszego okresu, będziemy musieli zapłacić za kolejny, o ile nie anulujemy wcześniej subskrypcji.

5 złotych za dostęp do abonamentu wydaje się niezłą ceną, szczególnie że dostajemy możliwość grania w ponad 50 kultowych (mniej lub bardziej) tytułów producenta. Dzięki temu zagramy w nieco starsze odsłony serii Assassin’s Creed, uwielbiane gry sygnowane nazwiskiem Toma Clancy’ego czy zawsze genialne RPG-i South Park. Pełną listę gier w ofercie znajdziecie poniżej.

Gry dostępne w ramach Ubisoft+ Classics:

Anno 1800

Assassin’s Creed Chronicles: China

Assassin’s Creed Chronicles: India

Assassin’s Creed Chronicles: Russia

Assassin’s Creed II

Assassin’s Creed Brotherhood

Assassin’s Creed Revelations

Assassin’s Creed III Remastered

Assassin’s Creed Liberation HD

Assassin’s Creed IV Black Flag Gold Edition

Assassin’s Creed Freedom Cry – Standalone Game

Assassin’s Creed Rogue

Assassin’s Creed Unity

Assassin’s Creed Syndicate

Assassin’s Creed Origins

Assassin’s Creed Odyssey

Assassin’s Creed Valhalla

Child of Light

Far Cry 3

Far Cry 3 – Blood Dragon

Far Cry 4

Far Cry 6

Far Cry New Dawn

Far Cry® Primal

For Honor

Immortals Fenyx Rising

MONOPOLY Madness

Monopoly Plus

OddBallers

Rayman Legends

Riders Republic

Scott Pilgrim vs. The World: The Game Complete Edition

South Park – The Stick of Truth

South Park: The Fractured But Whole

Starlink: Battle for Atlas Digital Edition

STEEP

The Crew 2

The Settlers: New Allies

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Tom Clancy’s The Division

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

Trackmania Turbo

Trials Fusion

Trials Rising

Trials of The Blood Dragon

UNO

Valiant Hearts: The Great War

Watch Dogs

Watch Dogs Legion

Zombi

Promocja obowiązuje do 8 sierpnia, do godziny 12:00 czasu polskiego. Wykupione do tej pory abonamenty pozostaną aktywne do rezygnacji.

Źródło: Ubisoft