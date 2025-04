Niegdyś zachwycający graficznie tytuł dostępny teraz na PC i to za darmo

Infinity Blade II dostępne jest jako gra za darmo na PC dzięki nieoficjalnemu portowi gry z iOS. Wprowadzono wiele poprawek i zmian, choć to nadal zabawa dla fanów.

Stosunkowo niedawno pisaliśmy o nieoficjalnym, fanowskim wskrzeszeniu kultowego w kręgach mobilnych graczy Infinity Blade. Niegdysiejsza rewolucyjna graficznie gra na urządzenia mobilne Apple trafiła na PC dzięki specjalnemu portowi. Teraz to samo spotkało drugą część serii, Infinity Blade II!

Infinity Blade II teraz na PC jako gra za darmo

Wersja na komputery osobiste jest dostępna do pobrania i oferuje graczom możliwość zanurzenia się w tej niegdyś bardzo popularnej grze akcji z niesamowitą (wtedy…) grafiką i walkami dla fanów miecza i tarczy. Gra była wcześniej dostępna na urządzeniach mobilnych, ale teraz, dzięki portowi na PC, można cieszyć się nią na większym ekranie. I to nie byle jak, bo wprowadzono sporo zmian oraz poprawek.

Wersja na PC oferuje znacznie lepszą jakość grafiki w porównaniu do wersji mobilnej. Twórcy zadbali o to, by gra wyglądała świetnie na większych ekranach, oferując odświeżoną oprawę wizualną oraz lepszą wydajność. Możecie ponadto sami wybierać i dostosować różne ustawienia, dodano obowiązkowe wsparcie dla klawiatury i tym podobne kluczowe udogodnienia.

Dzięki temu portowi, Infinity Blade 2 jest teraz dostępne dla szerszego grona graczy, którzy mogą sprawdzić tę grę na PC. Jeśli lubisz szybkie walki, emocjonującą fabułę i świetną grafikę, to warto dać tej grze szansę. A jeśli grałeś na iOS, mam dodatkową dobrą wiadomość – możesz przenieść swoje zapisane stany gry ze smartfona!

Źródło: DSOGaming