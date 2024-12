Ubisoft może zbankrutować. Jeśli dalej będzie tak źle, 2025 rok zapowiada się dramatycznie dla firmy

Niegdyś to nie do pomyślenia, że tak absurdalnie gigantyczna korporacja jak Ubisoft mogłaby zbankrutować, ale może się to zdarzyć… nawet już w 2025 roku.

Największe premiery firmy nie miały lekko i to przez ostatnie kilka ładnych lat. Skull & Bones, Star Wars Outlaws czy Avatar: Frontiers of Pandora nie zdołały przekonać do siebie graczy. Darmowe, początkowo niezwykle popularne XDefiant umiera. Całkiem nieźle, ale niezwykle kontrowersyjnie zapowiadające się Assassin’s Creed Shadows może być więc ostatnią nadzieją firmy.

To koniec Ubisoft?

Do ogromnej liczby problemów należy również doliczyć niezwykły sprzeciw graczy. Korporacja zasłynęła słowami, że gracze “powinni przywyknąć do nieposiadania gier, które kupują”, a następnie… usunęła z ich bibliotek The Crew po wyłączeniu serwerów. Gracze chyba dostrzegli, że to problem, więc głosują portfelami. I faktycznie musi im to wychodzić, bo Ubisoft grozi nawet bankructwo.

Jak informuje serwis Tech4Gamers, francuski gigant od dawna jest zadłużony, ale w 2024 roku zadłużenie wzrosło jeszcze bardziej. Najnowszy raport finansowy ujawnia, że dług netto korporacji bez MSSF wynosi 1,1 miliarda euro, a dług netto według MSSF wynosi 1,4 miliarda euro. To spore pieniądze, szczególnie jak na spółkę, która… no cóż, nie zarabia.

Z jednej strony widzę już te rzekomo “entuzjastyczne” komentarze w sieci, że im się należy, ale trzeba pamiętać, że to Ubisoft. Firma, która wydawała lub wydaje takie hitowe marki jak Assassin’s Creed, Prince of Persia, Rayman, Ghost Recon, Rainbow Six, Far Cry czy Just Dance. Oczywiście bankructwo nie oznacza od razu kompletnego zamknięcia przedsiębiorstwa i pogrzebania ich własności intelektualnej. Od dawna mówi się, że firma chciałaby się sprzedać, a potencjalne zainteresowanie mógłby wyrazić rzekomo chiński Tencent. Zawsze można też sprzedawać swoje własne marki.

Jeśli jednak sytuacja nie zacznie się zmieniać na lepsze – a obecnie jedyna nadzieja w Assassin’s Creed Shadows – nie można mówić o dobrych prognozach na 2025 rok.

Źródło: Tech4Gamers