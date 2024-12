Ubisoft w kryzysie. Ujawniono wewnętrzny list prezesa firmy

Ubisoft sam doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że nie ma pojęcia, jak trafić do graczy. Ich najnowsze produkcje okazują się klapami, jak choćby Star Wars Outlaws z przytłaczająco słabą sprzedażą. Na horyzoncie majaczy Assassin’s Creed Shadows, bodaj największa nadzieja w tym, aby korporacja stanęła na równe nogi, choć kontrowersje wokół gry raczej nikomu nie pomagają. Francuski (niegdysiejszy) gigant skupia się na rozwoju marki, ale od dawna mówi się, że chciałby, aby ktoś go przejął. Czy to faktycznie może się wydarzyć?

Tego niestety nie wiemy, bo raczej mało która korporacja jest zainteresowana firmą dysponującą nie tylko kluczowymi IP, ale również gigantycznymi problemami. Niedawno przecież potwierdzono zamknięcie serwerów XDefiant. Do tego firma zwolniła kolejne zespoły. Wydaje się, że jesteśmy w punkcie zapalnym przyszłości Ubisoftu, ale… prezes Yves Guillemot ma jeszcze chyba nadzieje. A przynajmniej na to wskazuje list otwarty do pracowników firmy, który ujawnił Tom Henderson na Insider Gaming.

List otwarty prezesa Ubisoft

Witam wszystkich, Minęło trochę czasu od mojej ostatniej rozmowy z wami i przepraszam za tę ciszę, zwłaszcza że ostatnie miesiące były trudne i niepokojące dla Ubisoftu i prawdopodobnie dla każdego z was. Ogłoszenie Marie-Sophie dotyczące zaprzestania produkcji XDefiant, zamknięcia studiów w San Francisco i Osace oraz zmniejszenia produkcji w Sydney jest jedną z trudnych decyzji, które musieliśmy podjąć. Chcę skorzystać z okazji, aby wyrazić uznanie dla ogromnej pracy wykonanej przez zespoły XDefiant. Ich celem było rzucenie wyzwania najlepszej strzelance na rynku, ale pomimo intensywności ich wysiłków, to nie wystarczyło. Wszystkim, którzy opuszczają Ubisoft, pragnę wyrazić moją najgłębszą wdzięczność za wykonaną pracę i wkład, jaki wnieśliście. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić wam jak najlepsze wsparcie podczas tej fazy przejściowej. Chcieliśmy podjąć stanowczą i jasną decyzję, aby umożliwić nam skoncentrowanie naszych inwestycji i sił na bardziej dochodowych projektach. Doskonale zdaję sobie sprawę, że w obecnej sytuacji takie zapowiedzi mogą niepokoić i jest to zrozumiałe. Cała branża stoi przed podobnymi trudnymi decyzjami, jednak często skala ich wpływu jest znacznie większa. Nasza organizacja pozwoliła nam ograniczyć wpływ tego rodzaju decyzji i przeprowadzić bardziej ukierunkowane restrukturyzacje, a wszystkie nasze wysiłki koncentrują się na próbie utrzymania tego kursu i filozofii. Będziemy nadal pracować nad ewolucją naszej organizacji, aby dostosować ją do zmian rynkowych, mając na uwadze długoterminową perspektywę. W ciągu ostatnich kilku tygodni miałem okazję zapoznać się z wynikami ankiety Ubisoft XP 2024. Zdecydowana większość z was wzięła w niej udział: wskaźnik odpowiedzi wyniósł ponad 86%, a swoimi pytaniami i obawami dotyczącymi przyszłości Ubisoftu podzieliliście się za pośrednictwem ponad 55 000 komentarzy. Chciałbym szczerze podziękować za zaangażowanie, jakość opinii i zbiorową inteligencję. To imponujące. Jesteśmy zmuszeni wziąć sobie do serca waszą krytykę, spełnić wasze oczekiwania i być odpowiedzialnymi wobec was i waszych potrzeb. Chcę, abyście wiedzieli, że cała moja energia skupia się na znalezieniu sposobu na przeprowadzenie Ubisoftu przez te burzliwe czasy. Pracuję niestrudzenie z moim zespołem, aby zidentyfikować najlepsze rozwiązania, abyśmy mogli zachować kontrolę nad naszym przeznaczeniem. Ta firma – niesamowity klejnot, który wspólnie zbudowaliśmy przez ostatnie 38 lat – znaczy dla mnie wszystko. Jest częścią tego, kim jestem, jest w moim sercu. Robię wszystko, co w mojej mocy, aby pomóc nam odzyskać rozpęd, abyśmy mogli nadal czynić Ubisoft kluczowym graczem w naszej branży, studiem znanym z unikalnych i wyjątkowych gier wideo. […] Serdecznie dziękuję za codzienne zaangażowanie i jakość pracy. Największą siłą Ubisoft są ludzie. Tą siłą jesteście Wy. Dziękuję. – wyjaśnia Yves Guillemot, prezes Ubisoft

Z listu bije dość zachowawczy ton, lecz wyraźnie prezes korporacji daje znać, że firma może stanąć na równe nogi. Guillemot wyjaśnił, że teraz firma skupia się na łataniu Star Wars Outlaws i wydaniu AC Shadows. Pojawił się również list otwarty Marie-Sophie de Waubert, dyrektorki ds. studiów i portfolio. W dużej mierze powtarza ona słowa Guillemota, zaznaczając jednak, że “gry-usługi nadal pozostają jednym z filarów naszej strategii”. No cóż…

