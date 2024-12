To koniec – Ubisoft zamyka sieciową strzelankę XDefiant

Początki XDefiant w maju były naprawdę niezłe. Darmowa strzelanka online od Ubisoftu przyciągnęła do siebie niezłą liczbę graczy i wiele wskazywało na to, że pomysł się powiedzie. Wreszcie – chiałoby się rzec, bo po kilku porażkach z rzędu nadzieje wobec francuskiego wydawcy mocno podupadały. Jak widać, można je już wyrzucić do kosza i to na dobre. Firma poinformowała, że zamyka serwery produkcji. Obecnie niemożliwe jest już pobranie gry przez nowych graczy, a serwery będą póki co aktywne wyłącznie dla już grających. Podobnie jak zawartość 3. sezonu — to ostatnie, co pojawi się w grze.

Tytuł zaczął się kurczyć już jakiś czas temu, a fala popularności minęła dość dawno. Na bazie malejącego zainteresowania postanowiono, że tytuł idzie na śmieci. Serwery gry pozostaną włączone do 3 czerwca, a po tym dniu zagranie w FPS-a będzie już niemożliwe. Co z graczami, którzy zdecydowali się na zakup Founder’s Pack lub innej zawartości w grze? Firma obiecuje pełen zwrot poniesionych kosztów.

Oczywiście, że jestem załamany, że muszę napisać ten post. Tak, ta gra była moją osobistą pasją przez lata i tak, wiem, że nie wszystkie wyzwania prowadzą do zwycięstwa, ale chcę również docenić wszystkich deweloperów, których dotknęło to zamknięcie. Każdy z nich jest prawdziwą osobą z prawdziwym życiem, odrębnym od naszego, i wszyscy włożyli tak wiele własnej pasji w tworzenie tej gry. I mam nadzieję, że będą dumni z tego, co osiągnęli. Wiem, że zawsze będę dumny i wdzięczny za współpracę z tak wspaniałym zespołem! Zespołem, który naprawdę przekroczył swoją wagę.

Mark Rubin, producent wykonawczy gry

To jednak nie koniec złych wieści, albowiem Ubisoft zdecydował się również na inny, dość drastyczny krok. Firma zamyka dwa swoje oddziały – w Osace i San Francisco. Łącznie pracę straci 277 osób.

Źródło: gamingbolt.com