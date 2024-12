Jak podaje serwis Insider Gaming, Ubisoft ma konkretne plany dotyczące rozwoju swojej pirackiej gry Skull and Bones. Chociaż produkcja nie cieszy się dużą popularnością, to zapowiadana jest nowa zawartość z okazji 2. roku funkcjonowania produkcji. Nowinek ma być sporo, a firma się nie poddaje.

Ubisoft nadal wierzy i rozwija Skull and Bones

Biorąc pod uwagę ostatnią passę Ubisoftu, decyzja firmy zaskakuje. Jak podaje Tom Henderson z Insider Gaming, francuski gigant planuje już mnóstwo nowej zawartości do gry Skull and Bones z okazji “2. roku”, czyli swego rodzaju kolejnej iteracji gry na 2025 rok. Przyznacie, chyba że zachowanie nietypowe. Doskonale pamiętamy, że produkcja okazała się finansową klapą, bo wydano na nią gigantyczne pokłady pieniędzy, a zainteresowanie graczy dość szybko przeszło.

Pierwszy sezon drugiego roku gry ma rozpocząć się na początku 2025 roku i zawierać będzie zupełnie nowe tryby rozgrywki PvP, miejsca warte zobaczenia (POI), nowe poziomy świata i wiele więcej. W planach są też liczne wydarzenia crossoverowe, na przykład powiązane z Assassin’s Creed Black Flag Remake. Słowem, będą klimaty pirackie.

Year 2 Content is Planned for Ubisoft's Skull and Bones https://t.co/b0C4UuqOQD — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 18, 2024

Co sądzicie o planach firmy? Przyznam, że bardziej spodziewałem się odpuszczenia projektu tak, jak miało to miejsce z zamkniętym XDefiant, o czym informowaliśmy całkiem niedawno. Wychodzi jednak na to, że Ubisoft nadal chce rozwijać swoją piracką grę sieciową i spróbuje przyciągnąć do niej nowych graczy — czy to za sprawą zawartości, czy promocji i okresów próbnych.

