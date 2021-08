Współtwórca Twisted Metal odniósł się do plotek o powrocie serii

David Jaffe słyszał niedawne plotki o wskrzeszeniu marki Twisted Metal. Twórca większości odsłon serii martwi się, że Sony go zignoruje.

W sieci niedawno pojawiły się doniesienia mówiące, że mroczny cykl gier wyścigowych Sony powróci w 2023 roku. Twisted Metal może wydawać się już dość zapomnianą serią, ale nadal ma miejsce w sercach wielu graczy.

Plotki skomentował nawet David Jaffe. Były deweloper był współodpowiedzialny za większość odsłon cyklu, które zresztą reżyserował. Sony rzekomo nie skontaktowało się z nim w sprawie ewentualnego powrotu marki. Jaffe nie jest z tego powodu zadowolony.

Nie wydaje mi się, żebym był teraz ulubioną osobą Sony (…). Jeśli to (plotki o powrocie Twisted Metal – red. ) prawda, byłbym bardzo, bardzo zraniony, że PlayStation nie poprosiło mnie o mój wkład, a w najgorszym wypadku przynajmniej dało mi znać, że to się dzieje.

Jaffe przypomniał również, że w produkcji znajduje się serial bazujący na marce. Jego zdaniem byłoby dziwnie, gdyby Sony się do niego nie odezwało, pomimo zaangażowania jego osoby w serial.

To są ludzie, którzy wyciągnęli do mnie rękę i połączyli mnie z osobami tworzącymi serial… Nie wyobrażam sobie, że mogliby mnie z tego wyłączyć. Przynajmniej na poziomie czysto PR-owym, żeby mogli powiedzieć, że jestem w to zaangażowany.

– kontynuował