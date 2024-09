TOP 20 darmowych gier na PlayStation 5

Darmowe gry i konsola najnowszej generacji? To bardzo niecodzienne zestawienie! Dzisiaj pokażemy wam najlepsze darmowe gry na PlayStation 5.

Problemy z dostępnością i cenami konsol PlayStation 5 to od jakiegoś czasu codzienność. Na całe szczęście posiadacze sprzętu od Sony mogą cieszyć się sporą ilością zupełnie darmowych gier. W naszym zestawieniu zaprezentujemy wam 20 najciekawszych tytułów, za które nie zapłacicie ani grosza!

Warframe

To produkcja dobrze znana zarówno konsolowcom, jak i graczom PC od dobrych kilku lat. Warframe to wielka rozgrywka online, w której prócz grindu na proceduralnie generowanych mapach, mamy także możliwość rywalizacji w trybach PvE i PvP. Jest to też jedna z tych gier, której wystarczy poświęcić czas, zamiast worków gotówki.

Enlisted

Tę grę można kochać, lub też nienawidzić. Nadal pełna niedociągnięć, jednocześnie oferuje wyjątkowe w skali gier wideo doświadczenie drugowojennej pożogi i bitwy. Enlisted to odpowiedź na potrzeby fanów, którzy tęsknią za klimatem największego konfliktu w dziejach ludzkości, jednocześnie nie pałając sympatią ani do Battlefield V, ani nowego Call of Duty. Względny realizm w połączeniu z dużymi mapami daje graczom ogrom frajdy!

World of Tanks

Pozostajemy w militarnych i wojennych klimatach. Kolejną pozycją w naszym zestawieniu jest kultowe już World of Tanks, które zyskały sympatię graczy na całym świecie. Wirtualni czołgiści mierzą się w epickich bitwach online lub starciach fabularnych, a do dyspozycji graczy oddano całą masę wiernie odwzorowanego sprzętu. Twórcy zadbali o ciężki sprzęt z wielu epok (od I Wojny Światowej aż do tzw. Zimnej Wojny) z różnych stron świata – i to zróżnicowanie jest najlepsze!

Smite

Smite to gra, która daje nam wrażenie bycia w dobrze znanym miejscu, jednocześnie pozytywnie zaskakując. Oto bowiem typowa produkcja z gatunku MOBA, która oferuje nam widok TPP i dość wymagający system walki. Rywalizacja na arenach toczy się dynamicznie, nieodłącznym elementem gry są tzw. skillshoty, a całość jest wybitnie zręcznościowa.

Paladins

Świat Palladins, czyli miejsce, w którym fantasy miesza się ze znaną nam technologią. Kolejne dzieło Hi-Rez to tytuł, w którym jednocześnie na mapie znajdziecie czarodziejów i żołnierzy z karabinami. Brzmi odjechanie? W rzeczy samej takie właśnie jest! Produkcja stanowi typową grę FPS na niewielkich arenach, w których dwie drużyny rywalizują pomiędzy sobą. Nie dajcie się jednak zwieść skojarzeniom – to nie jest kolejny klon Counter-Strike!