Xbox Game Pass ma nowy hit. To gra dla fanów Fallout, ale lepiej

W kontekście gry Atomfall często pojawiały się głosy, jakoby tytuł ten miał być Falloutem osadzonym w Wielkiej Brytanii. Czy rzeczywiście tak się stało? Niekoniecznie — okazuje się bowiem, że nowy hit w abonamencie Xbox Game Pass jest w stanie napisać swoją własną historię. Co więcej, jest to historia szalenie ciekawa i wciągająca. Tym bardziej, jeżeli podobają się wam wymagające gry.

Spis treści:

Gdzie kupić abonament Xbox Game Pass?

Na sam początek klasycznie — gdzie kupić abonament Xbox Game Pass? Opcji jest naprawdę sporo, a niektóre z nich mogą okazać się znacznie korzystniejsze od reszty, szczególnie jeśli zwrócimy uwagę na ceny i dodatkowe promocje. Rynki gier zmieniają się z dnia na dzień, a poszukiwacze najlepszych okazji mogą poczuć się trochę zagubieni. Dlatego warto zainwestować chwilę w poszukiwanie najlepszych ofert, które pozwolą nam cieszyć się grami w przystępnej cenie.



Jedną z najlepszych opcji jest oferta sklepu internetowego Instant Gaming. Ta platforma od lat cieszy się zaufaniem graczy na całym świecie, a ich propozycje cenowe są naprawdę interesujące. Co najważniejsze, kupując poniższe kody, bez trwonić czasu bez trudu aktywujecie je w Polsce. Dzięki temu nie tylko zaoszczędzicie kilka złotych, ale także uzyskacie dostęp do szerokiej biblioteki gier, która z pewnością zaspokoi potrzeby każdego miłośnika elektronicznej rozrywki.

Gdzie są wady? Ich nie ma — powyższe kody nie wymagają korzystania z VPN. Brak konieczności korzystania z VPN, czyli Wirtualnej Sieci Prywatnej, jest dużym atutem. VPN, choć bardzo przydatne w wielu sytuacjach, jak na przykład ochrona prywatności online czy omijanie geografii blokowanych treści, może wprowadzać dodatkowe zmiany w szybkości połączenia internetowego. Ponadto niektóre osoby mogą mieć trudności z obsługą technologii VPN, co sprawia, że korzystanie z kodów, które nie wymagają takiego typu zabezpieczeń, jest bardziej dostępne dla przeciętnego użytkownika. Sam fakt używania takich sztuczek sugeruje, że niekoniecznie pochodzą z dobrego źródła. W tym wypadku nie ma problemu.

Atomfall – co to jest za gra?

Atomfall to nadchodząca gra akcji z otwartym światem, osadzona w alternatywnej wersji Wielkiej Brytanii lat 50. Inspiracją dla jej fabuły stała się prawdziwa katastrofa nuklearna w Windscale, która w tej wizji doprowadziła do powstania strefy skażonej pełnej tajemnic i niebezpieczeństw. Gracz wcieli się w bohatera, który eksploruje zdeformowany radioaktywny krajobraz, mierząc się nie tylko z mutantami i innymi zagrożeniami, ale także z tajemniczą organizacją rządową ukrywającą prawdę o katastrofie. Twórcy obiecują mieszankę survival horroru, eksploracji i dynamicznej walki, a wszystko to w klimacie retrofuturystycznego thrillera.

Rozgrywka w Atomfall ma łączyć elementy RPG z dynamiczną akcją, dając graczowi swobodę w podejmowaniu decyzji i eksploracji otwartego świata. Twórcy obiecują nieliniową narrację, w której każda decyzja może wpłynąć na dalszy rozwój fabuły. Wizualnie gra czerpie z estetyki brytyjskiej kultury lat 50., łącząc ją z niepokojącym klimatem postapokalipsy. To projekt, który może przyciągnąć zarówno fanów klasycznych survival horrorów, jak i tych, którzy szukają świeżego spojrzenia na tematykę katastrof nuklearnych w grach wideo.

Xbox Game Pass ma nowy hit – liczby to potwierdzają

Ostatnie tygodnie przyniosły spore zmiany w rankingu najpopularniejszych gier na konsolach Xbox, ale to premiera Atomfall wywołała największe poruszenie. Nowa gra akcji i survivalu od studia Rebellion zadebiutowała w pierwszej piątce zestawienia, co czyni ją jednym z najgorętszych tytułów obecnych na rynku. Sukces ten jest tym bardziej imponujący, że Atomfall dopiero co trafił do Xbox Game Pass, a gracze, którzy zamówili go w przedsprzedaży, mieli możliwość wcześniejszego dostępu.

Przetasowania w rankingu nie ominęły także innych gier. Minecraft i Fortnite zamieniły się miejscami w pierwszej trójce, natomiast Assassin’s Creed Shadows spadło tuż za pierwszą dziesiątkę, lądując na 11. miejscu. Avowed zaliczyło większy spadek – z 14. na 19. miejsce – co może wynikać z tego, że gracze chętnie wskakują do nowości dostępnych w Game Pass. No i umówmy się – tytuł nie okazał się być zbyt dużym sukcesem. Co innego w przypadku specyficznej, postapokaliptycznej gry, która dzisiaj jest tematem naszych rozważań. Tytuł bardzo szybko zyskał dużą popularność i jak się okazuje, całkowicie zasłużenie.

Chcę więcej takich gier!

Dlaczego Atomfall jest dla mnie doskonałym przykładem rodzaju gier, jakich pragnę teraz coraz więcej? Odpowiedź na to pytanie jest złożona, ale w głównej mierze sprowadza się do tego, że uważam ten tytuł za podobny do Kingdom Come: Deliverance 2, który również wyznacza nowe standardy w świecie gier. Te gry, jak Atomfall, naprawdę szanują gracza i jego umiejętności, co czyni je nie tylko bardziej satysfakcjonującymi, ale także wciągającymi.



Przede wszystkim, Atomfall wyróżnia się swoją jakością wykonania. Grafika, dźwięk i mechanika rozgrywki współtworzą spójną i angażującą całość. Świat przedstawiony w grze jest starannie zaprojektowany, co pozwala nam, graczom, poczuć się w nim naprawdę jak w pełnoprawnej rzeczywistości. Praca artystyczna, jaką włożono w stworzenie lokacji, postaci oraz otoczenia, jest godna podziwu. Z każdym krokiem w grze odkrywamy nowe detale, które sprawiają, że doświadczenie staje się jeszcze bardziej immersyjne.



Kolejnym istotnym aspektem, który wyróżnia Atomfall, jest poziom trudności. Gra stawia przed nami realne wyzwania, lecz nie w sposób, który miałby zniechęcać. To oznacza, że tytuł oferuje uczciwą dawkę trudności, która zmusza nas do myślenia i eksploracji, ale jednocześnie nie jest na tyle wymagająca, by zniechęcić nowych graczy. Temu właśnie przyświeca filozofia projektowania tej gry – zachowanie równowagi między wyzwaniem a satysfakcją. A tej drugiej w produkcji absolutnie nie brakuje.

Inne tytuły często kierują graczy z punktu A do punktu B, oferując wskazówki i podpowiedzi, przez co wiele z nadmiernych wysiłków zostaje wyeliminowanych. Atomfall stawia na kreatywność gracza – wymusza na nas myślenie i podejmowanie decyzji, co dodaje dodatkowy wymiar zaangażowania. Podczas rozgrywki musimy zastanowić się nad każdym ruchem, co z kolei sprawia, że każdy triumf jest jeszcze bardziej satysfakcjonujący.



Reasumując, Atomfall nie tylko przykuwa moją uwagę swoją jakością i przemyślaną mechaniką rozgrywki, ale również przemyślaną konstrukcją, która stawia gracza w centrum doświadczenia. Jestem przekonany, że tego rodzaju gry, które szanują nasze umiejętności i inteligencję, są tym, czego brakuje na współczesnym rynku gier. Dlatego właśnie pragnę więcej tytułów takich jak Atomfall – gier, które wyzwań nie stawiają przed nami w sposób chaotyczny, ale w sposób zorganizowany i satysfakcjonujący. Ta gra wciąga, ma do mnie szacunek i oferuje uczciwą dawkę radości w zamian za włożony wysiłek.

Nadchodzące premiery w abonamencie

Na ten moment mamy do dyspozycji jedynie kilka gier, które z pewnością dołączą do abonamentu w nadchodzących tygodniach, dokładnie w kwietniu. Pamiętajmy, że sukces abonamentu opiera się nie tylko na ilości gier, ale także na ich jakości. Dlatego możemy być pewni, że każdy kolejny tytuł dodawany do oferty będzie starannie przemyślany i dopasowany do oczekiwań użytkowników.

Poniżej znajdziecie listę wszystkich gier na kwiecień 2025, o których już wiemy:

South of Midnight – 9 kwietnia

– 9 kwietnia Commandos Origins – 9 kwietnia

– 9 kwietnia Descenders Next – 9 kwietnia

– 9 kwietnia Blue Prince – 10 kwietnia

– 10 kwietnia Tempopo – 17 kwietnia

– 17 kwietnia Clair Obscur: Expedition 33 – 24 kwietnia

Źródło: Opracowanie własne