Przygodówka z „przytłaczająco pozytywnymi” recenzjami w historycznie niskiej cenie na Steam

Jeżeli szukacie czegoś dobrego do ogrania w weekend, mamy dla Was propozycję nie do odrzucenia. Niezwykle klimatyczna przygodowa gra akcji z przytłaczająco pozytywnymi recenzjami na platformie Steam jest aktualnie dostępna w historycznie niskiej cenie w internetowym sklepie Instant Gaming i nie wydacie za nią więcej niż 20 złotych. Poniżej możecie oczywiście znaleźć najważniejsze informacje.

Bramble: The Mountain King w historycznie niskiej cenie na Steam

Mowa tutaj o grze Bramble: The Mountain King, za której stworzenie odpowiada niezależne studio Dimfrost. Jak zostało już wspomniane, mamy do czynienia z przygodową grą akcji z elementami platformowymi, która przenosi nas do świata inspirowanego nordyckim folklorem. Wcielamy się w Ollego, młodego chłopca, który wyrusza na niebezpieczną podróż, aby uratować swoją siostrę porwaną przez przerażającego trolla. Na swojej drodze Olle spotyka zarówno urocze, jak i przerażające stworzenia.

Każda decyzja gracza może wpłynąć na jego los. Gra opiera się na eksploracji mrocznego świata, a także spotykaniu po drodze mitycznych stworzeń. Nie zabraknie też epickich walk z różnego rodzaju bossami. Potyczki mają być krwawe i brutalne. Jak czytamy na oficjalnej karcie produktu na Steamie, zobaczymy martwe stwory lub zwierzęta w magicznych lasach, które pomagają budować narrację wokół codziennego życia trolli.

W Bramble nie wszystko jest takie, jak się wydaje – w tej dziwnej krainie zamieszkanej przez małe i wielkie stwory musisz zachować ostrożność i wiedzieć, kiedy się schować, a kiedy się zbliżyć. Wiele wygłodniałych i złośliwych bestii czai się w lasach i jaskiniach. Lepiej uważaj…

Wezwij moc Iskry Odwagi, zaczarowanego odłamka dającego cechy potrzebne do zmierzenia się z pułapkami i próbami na twojej drodze. Pokonaj na różne wyjątkowe sposoby przerażające stwory, które napotkasz. Uważaj, odwaga bez dobroci może sprowadzić cię na mroczną drogę.

Źródło: Instant Gaming