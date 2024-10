Już dzisiaj możecie odebrać za darmo ciekawą grę na Steam. To wyjątkowa platformówka, która swoją stylistyką przypomina kultowe tytuły retro sprzed lat. Jeżeli chcecie dodać ją do swojego konta i zatrzymać grę na zawsze, to musicie się pospieszyć. Tytuł jest dostępny za darmo tylko do jutra!

Dobra gra za darmo na Steam. Odbierzcie już teraz

Na platformie Steam pojawiła się nowa gra za darmo. Chodzi o Minimalism, czyli szalenie ciekawą platformówkę, która od razu przywodzi na myśl kultowe gry sprzed lat. Jeżeli interesuje was klimat retro w nowym wydaniu, to zdecydowanie warto się z nią zapoznać. Do tej pory tytuł był płatny, ale teraz możecie zdobyć go całkowicie za darmo – i to na zawsze. Warto jednak pamiętać, że oferta jest ograniczona czasowo.

Grę dodacie do konta na oficjalnej stronie platformy Valve:

Oferta jest aktywna do jutra, do godziny 19:00. Później tytuł znowu będzie płatny.

Tytuł jest dostępny w fazie Early Access, choć już teraz zdobył sporo pozytywnych ocen. Tych jest zdecydowanie więcej, niż mniej entuzjastycznych. A skoro gra i tak jest za darmo, to warto sprawdzić. Nic przecież nie szkodzi, prawda? Gra jest też grywalna na Steam Decku.

Źródło: Reddit