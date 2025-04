W sklepie Steam trwa weekendowa wyprzedaż. W ramach promocji zgarniemy między innymi Sons Of The Forest czy Age of Wonders 4.

Kolejny weekend trwa, co oznacza oczywiście kolejne przeceny chociażby na popularnej platformie Valve. W sklepie przeceniono sporo tytułów właśnie z okazji weekendu, aczkolwiek wiele z nich pozostanie w niższych cenach jeszcze po niedzieli. Zgodnie z tradycją, postanowiliśmy zebrać oferty w jedno miejsce. Tym razem w niższej cenie możemy zgarnąć między innymi Sons Of The Forest czy też Age of Wonders 4.

Weekendowa wyprzedaż na Steam. Tanie gry na PC

Warto zaznaczyć, że częścią weekendowej oferty jest Festiwal Wdzięczności Ziemi, w którego ramach przeceniono gry posiadające motywy przewodnie, które są związane z naturę lub eko-dystopią. Stąd w powyższym zestawieniu znalazło się chociażby Frostpunk 2 czy IXION. Warto oczywiście przyjrzeć się, jeśli nie mieliście jeszcze do tego okazji, grze Against the Storm. Jest to polska strategia typu city builder z elementami roguelike, w której gracze wcielają się w wicekróla i zarazem przywódcę, któremu Spalona Królowa wydała zlecenie na zdobycie zasobów potrzebnych do odbudowy i ulepszenia tzw. Smouldering City.

Oprócz tego mamy Sons of the Forest, czyli kontynuację ciepło przyjętego The Forest z 2018 roku. Wcielamy się tutaj w rozbitka, który wylądował w przerażającym lesie po rozbiciu się śmigłowca. Naszym zadaniem jest oczywiście przetrwać za wszelką cenę i zarazem rozpracować tajemnicę wyspy.

Na polecenie zasługuje też The Riftbreaker, czyli gra akcji z elementami tower defense oraz RPG, której stworzeniem zajęło się niezależne polskie studio Exor. The Wandering Village to natomiast strategia ekonomiczna, w której zajmujemy się rozwijaniem osady na grzbiecie ogromnego stwora.

Źródło: Steam