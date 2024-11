Top 10 gier ulepszonych dla PS5 Pro. Tytuły, po których trzeba zbierać szczękę z podłogi

PS5 Pro Enhanced to kluczowy „znaczek” dla gier na PlayStation 5 Pro. W sklepie PS Store pojawiła się już stosowna kategoria, na którą uwagę zwrócić powinni wszyscy ci, którzy zakupili już swój egzemplarz nowej konsoli PlayStation. Choć firma wielokrotnie podkreślała, że to nie żadna rewolucja ani żaden „next-gen”, wiele osób oczekiwało faktycznych i widocznych zmian. Z tym akurat bywa różnie.

Niektóre tytuły na nowej konsoli prezentują się tylko nieznacznie lepiej. Nawet jeśli przyjrzymy się bliżej jakości oprawy, wiele usprawnień dostrzeżemy głównie w detalach. Gęstsza trawa, ostrzejsze cienie, bardziej realistyczne odbicia świetlne – gra grze nierówna, więc i pod względem ulepszonych edycji nie wszystko jawi się na wielką zmianę, tak zresztą oczekiwaną przez graczy.

Są jednak gry, które po otrzymaniu aktualizacji do PS5 Pro są po prostu… lepsze. I to w każdym calu. Grafika prezentuje się drastycznie wręcz lepiej, tytuły obsługują nowe technologie i rozwiązania, umożliwiają gaming nawet w 8K lub 4K przy zachowaniu czasami ponad 60 klatek na sekundę. I to już robi robotę. Tylko które gry wydają się na ten moment najlepiej dostosowane do PS5 Pro? Które produkcje prezentują mistyczną nową jakość?

W tym miejscu znajdziecie wszystkie gry ulepszone dla PS5 Pro!

Gran Turismo 7

Zacznijmy od jednego z flagowych tytułów ekskluzywnych od PlayStation Studios. GT7 po otrzymaniu aktualizacji wzbogaciło się głównie o dwie, wręcz kluczowe, możliwości. Po pierwsze, teraz w trakcie wyścigów możemy nacieszyć oko genialnymi efektami ray-tracing. To samo w sobie robi robotę, ale jeśli interesuje Was krystalicznie czysty obraz przeznaczony dla najlepszych telewizorów gamingowych na rynku, możecie odpalić ten tytuł w rozdzielczości aż 8K.

Marvel’s Spider-Man 2

Produkcja Insomniac Games zachwycała w dniu premiery i w zasadzie tak samo zachwyca i dzisiaj. To jedno z najpiękniejszych cyfrowych miast w historii gamingu, niezwykle realistyczny, pełen detali Nowy Jork. Gracze na PS5 Pro zwiedzą tę przepiękną okolicę w zupełnie nowym trybie „Performance Pro”, łączącym wydajność 60 klatek z opcjami ray-tracing, jakością 4K i poprawioną grafiką rodem z trybu „jakości”. A te efekty cząsteczkowe? No cudo!

Horizon: Forbidden West

Jeśli miałbym wybrać jeden tytuł, który faktycznie pokazuje moc, jaka drzemie w PS5 Pro, wybrałbym zdecydowanie Horizon: Forbidden West. Choć sam nie pałam szczególnie wielką sympatią do tej marki, nie mogę nie docenić grafiki. Imponowała już na „bazowym PS5”, a teraz… no po prostu tytuł z ulepszeniami grafiki i wydajności działa niczym na droższym gamingowym PeCecie, prezentując chyba niedoścignioną jeszcze przez wielu innych deweloperów jakość.

Alan Wake 2

Jedna z najpiękniejszych gier tej generacji doczekała się poprawek przeznaczonych dla posiadaczy nowej konsoli Sony. Porównując to arcydzieło do wspomnianych powyżej tytułów, nie ma aż takiego szału. Co nie znaczy, że nie jest świetnie, bo jest! I to jak – mamy teraz obydwa ulepszone tryby, z jakością 4K i funkcjami ray-tracing lub 60 klatkami i lepszą oprawą dzięki możliwościom skalowania PSSR. Zresztą, to gra tak piękna, że wiele wcale nie trzeba było zmieniać, aby można było się zachwycać jeszcze bardziej.

No Man’s Sky

Jedna z trzech startowych gier na PS5 Pro, która faktycznie pozwala na gaming w pełnym 8K. Niegdyś wydawało się to niemal niemożliwe, a i Sony zrezygnowało z reklamowania się tymi pustymi sloganami. I choć sama oprawa w już dość leciwej produkcji nie jest dziś szczególnie wyjątkowa, to eksploracja kosmosu na wielkim ekranie wyposażonym w najwyższą rozdzielczość potrafi zachwycić. Poza tym – ileż w tym immersji!

