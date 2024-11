To już oficjalne. PS5 Pro jak na razie uruchomi 3 gry w jakości 8K

Niegdyś wydawało się to niemal niemożliwe, ale jednak! PS5 Pro ma zagwarantować jakość w rozdzielczości 8K w trzech grach na premierę. Twórcy przedstawili szczegóły, ale ważne jest to, że nie mówimy wcale o indykach czy tytułach niszowych.

PS5 Pro – lista gier obsługiwanych w 8K:

No Man’s Sky

F1 24

Gran Turismo 7

Ja wiem, że jak na ambicje Sony do umożliwienia gamingu w 8K jeszcze przy okazji bazowego modelu konsoli to niewiele, ale to zawsze jakiś krok ku lepszemu. No i nie można zapominać, że lista ta może się rozszerzyć. Wszak PS5 Pro dopiero zadebiutowało i choć lista oficjalnie ulepszonych gier wygląda bogato już na ten moment, z całą pewnością zostanie rozwinięta.

Ostatnim tytułem, jaki potwierdzono dla rozdzielczości 8K jest No Man’s Sky. Hello Games skorzystało z technologii PSSR (skalowania rozdzielczości w stylu DLSS, ale to autorskie rozwiązanie Sony), więc tytuł miał doczekać się szeregu wizualnych poprawek. Pojawiły się też kluczowe aspekty związane z wydajnością. Teraz gra działać ma w 4K i 60 fpsach lub 8K i 30 klatkach na sekundę.

F1 24 potwierdzono już wcześniej, dzięki czemu wiemy, że popularna gra wyścigowa również ma zagwarantować wysoką jakość i rozdzielczość. Do zestawu dochodzi jeszcze jedna wyścigówka, tym razem tytuł first-party od Sony. Bestsellerowe Gran Turismo 7 także posiada tryb w 8K. Pamiętajcie jednak, że do jego obsługi wymagany jest ekran 8K. Jeśli chcecie zobaczyć, jak No Man’s Sky prezentuje się w nowej jakości, polecam poniższy filmik.