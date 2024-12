13 gier Tomb Raider w promocji. 4 zł i „grasz w grę” na Sylwestra

Chyba każdy z nas pamięta legendarny już tekst „będę grał w grę”, który stał się sławny na przełomie 2011 i 2012 roku., a odnosił się właśnie do spędzania Sylwestra przy komputerze. Zapytany wówczas przechodzień odpowiedział w ulicznej ankiecie, że ostatni dzień roku spędzi przy grze Tomb Raider.

Lata mijają, a “będę grał w grę” wciąż jest żywe, tak samo jak seria z Larą Croft, która od czasów przywołanego mema doczekała się trzech głównych nowych odsłon oraz jednego spin-offa, a na osłodę otrzymaliśmy remastery pierwszych trzech kultowych części. Swoją drogą, zapowiedziano już nawet Tomb Raider IV-VI Remastered, ale na premierę musimy poczekać do 14 lutego 2025 roku.

Jeśli na Sylwestra 2024/2025 chcecie “zagrać w grę Tomb Raider”, możecie to zrobić bardzo tanio, kupując tytuły z tej świetnej serii w promocji sklepu Instant Gaming. Płacimy tutaj przez BLIK, a klucze Steam dostajemy od razu po dokonaniu płatności.

Tomb Raider na Steam – gry z serii w dużej promocji

Polecane gry z serii Tomb Raider

Każda gra z serii Tomb Raider jest na swój sposób wyjątkowa, lecz jeśli mielibyśmy zwrócić Waszą uwagę na najważniejsze naszym zdaniem części, to proponujemy sięgnąć przede wszystkim po trylogię trzech współczesnych odsłon. Oprócz tego, jeśli z nostalgią spoglądacie w przeszłość, powinniście zaopatrzyć się w niedawno wydany pakiet remasterów Tomb Raider I-III. Polecamy również doskonały spin-off Lara Croft and the Guardian of Light.

Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy

Kto przespał ostatnią dekadę, jeśli chodzi o serię Tomb Raider, niech z miejsca bierze się za paczkę Definitive Survivor Trilogy. Znajdziemy w niej najbardziej kompletne, a więc z wszystkimi dodatkami, odsłony Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration oraz Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition.

Pierwsza odsłona Tomb Raider z proponowanego pakietu zawiedzie nas do mglistej wyspy Yamatai na wybrzeżu Japonii. W Rise of the Tomb Raider przemierzymy natomiast syberyjską tundrę skrywającą sekret nieśmiertelności. Na koniec, w części Shadow of the Tomb Raider, odwiedzimy z kolei górskie krajobrazy Peru.

Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft

Remastery trzech pierwszych kultowych odsłon serii zadebiutowały w 2024 roku i jak widać po “przytłaczająco pozytywnych” ocenach na Steam (97/100), bardzo spodobały się graczom. To powrót do przeszłości z ulepszoną grafiką i opcją pozwalającą w każdym momencie na przywrócenie oryginalnego wyglądu. Co więcej, znajdziemy w pakiecie wszystkie rozszerzenia i tajne poziomy. Oto pełna zawartość zestawu:

Tomb Raider I + Unfinished Business

Tomb Raider II + Golden Mask

Tomb Raider III + The Lost Artifact

Lara Croft and the Guardian of Light

Pamiętajcie również, że seria Tomb Raider doczekała się niezłych spin-offów w postaci Lara Croft and the Guardian of Light oraz Lara Croft and The Temple of Osiris. My polecamy ten pierwszy, który choć starszy, posiada zdecydowanie lepsze oceny na Steam.

Lara Croft and the Guardian of Light przedstawia akcję z perspektywy izometrycznej i koncentruje się na kooperacji między dwoma postaciami. Jest to doskonała gra do zabawy w trybie lokalnym (tzw. kanapowym). Choć jest zupełnie inna od głównych odsłon cyklu, nadal zawiera elementy dla niego typowe. Eksplorujemy więc katakumby i stare grobowce, mamy sekcje platformowe oraz tonę strzelania. No i nie zapominajmy o skarbach i artefaktach, których jest tutaj pod dostatkiem.

Gry z serii Tomb Raider w promocji pozwalają na setki godzin zabawy na wysokim poziomie, za niewielką kasę. Jesteśmy ciekawi, czy ktoś z Was “będzie grał w grę” na Sylwestra. Dajcie znać w komentarzach!