Od 4 zł za wielką przygodę. Nowy Indiana Jones i 30 podobnych gier w promocji

Najnowsza premiera “Indiana Jones i Wielki Krąg” okazała się niezwykle udana, zatem postanowiliśmy sprawdzić, w jakich innych grach poczujemy się jak poszukiwacze przygód lub splądrujemy pradawne grobowce. Zobaczcie więc podobne gry na PC, a jest ich ponad 30. Każdy klucz Steam oraz Ubisoft Connect kupimy w dużej promocji.

Słynna marka z poszukiwaczem przygód powróciła za sprawą gry Indiana Jones i Wielki Krąg. Tytuł pojawił się 9 grudnia na PC oraz Xbox Series i od razu przypomniał nam, jak to jest zapuścić się w nieznane katakumby. Produkcja w ciągu kilku dni od premiery doczekała się ponad dwóch tysięcy ocen od graczy na Steam, z których średnia wynosi 91/100. Mamy więc kolejny przygodowy hit, a kto ma ochotę na podobne gry, może wybierać spośród dużego grona. Znaleźliśmy ponad 30 gier w promocji, które również zabiorą Was na wielkie przygody, a co ciekawe, wyruszymy na nie mając zaledwie 4 zł z groszami w plecaku. Już za taką kasę mamy kilka starszych tytułów dużego formatu.

Zacznijmy jednak od promocji na najnowsze Indiana Jones i Wielki Krąg, bo właśnie ta gra jest pretekstem do przedstawienia innych, podobnych tytułów. Wszystkie zaprezentowane w tekście klucze oferuje Instant Gaming, jeden z największych i rzetelnych dostawców elektronicznej rozrywki.

Na początek Indiana Jones i Wielki Krąg w promocji

Gry podobne do Indiana Jones

To teraz lecimy z promocjami na tytuły, które z pewnością zainteresują fanów Indiany Jonesa. Zdecydowana większość od razu kojarzy się z poszukiwaniem przygód, choć pokusiliśmy się również o kilka mniej oczywistych produkcji. Weźmy choćby The Elder Scrolls V: Skyrim oraz A Plague Tale Innocence. Co one tu robią? W pierwszej grze mamy przecież sporo grobowców i jaskiń do splądrowania, w drugiej podczas rozgrywki też schodzimy do podziemi.

Najbardziej z serią Indiana Jones mogą się nam kojarzyć serie Uncharted, Tomb Raider, Prince of Persia czy niektóre odsłony Assassin’s Creed. Tych nie zabraknie w naszym zestawieniu, a oprócz nich mamy niespodzianki, czyli mało znane, ale bardzo dobre i przygodowe produkcje z katakumbami, grobowcami i wartką akcją.

Bądź jak Indiana Jones od 4 zł z groszami. Promocje na gry PC (część 1)

Już wśród pierwszej części gier w cenie do 7 zł mamy kilka niezwykłych tytułów. Nowsze gry zobaczycie na drugiej podstronie, a tutaj zobaczmy najtańsze hity sprzed lat, które gorąco polecamy.

Tomb Raider: Anniversary

Seria Tomb Raider zawsze kojarzyła się nam z poszukiwaniem pradawnych artefaktów, plądrowaniem grobowców oraz wielką przygodą. Za niecałe 5 zł możecie nadrobić zaległości, sięgając po Tomb Raider: Anniversary. To remake pierwszej części serii, który wydano w 2007 roku z okazji jubileuszu dziesięciolecia marki. Ruszymy do Peru, Grecji czy Egiptu, by rozwiązać zagadkę tajemniczego, antycznego przedmiotu.

Deadfall Adventures

Jeśli lubisz gry w klimacie Indiany Jonesa, a nie znasz Deadfall Adventures, to lepiej się nie przyznawaj i korzystaj z okazji na tani klucz Steam. To naprawdę świetna przygodowa gra akcji z widokiem FPP stworzona przez polskie studio The Farm 51. Wcielamy się tutaj w żądnego przygód i sławy poszukiwacza skarbów, który chce odnaleźć tajemniczy artefakt. Ślady poprowadzą nas przez wiele lokacji – od zaginionej świątyni w środku amazońskiej dżungli, przez korytarze egipskich piramid, ruiny Petry, aż po zlodowaciałe grobowce Arktyki.

LEGO Indiana Jones: The Original Adventures

Serii LEGO nie musimy chyba nikomu przedstawiać. Pierwsza odsłona z Indianą Jonesem pochodzi z 2008 roku, ale nadal wygląda uroczo, śmieszy i posiada prosty gameplay. W grze znajdziemy nawiązania do trzech pierwszych filmów ze słynnym archeologiem: Poszukiwacze zaginionej Arki, Indiana Jones i Świątynia Zagłady oraz Indiana Jones i Ostatnia Krucjata.

Kolejne gry jak Indiana Jones na drugiej stronie. Wszystkie w promocji.