Tomb Raider I-III Remastered po cichu ocenzurowane. Nie ma już roznegliżowanej Lary

Lara Croft to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w grach wideo, a do tego kobieca protagonistka, która jest obiektem westchnień wielu graczy od lat. Ja wiem, że to tylko zlepek pikseli, szczególnie w starszych odsłonach, lecz internet i gaming rządzi się swoimi prawami.

Tomb Raider dostało nagłą cenzurę

Zremasterowana kolekcja trzech części uwielbianego cyklu okazała się bardzo udanym zestawem, nie tylko dla fanów. Później gracze na PS5 dostali nawet swoją własną aktualizację, dzięki której mogą cieszyć się o wiele lepszą wydajnością. W międzyczasie okazało się, że za nowy model postaci panny Croft odpowiada Polak, więc wszystko wyglądało bardzo dobrze, zdecydowanie na korzyść twórców.

Teraz w tym kisielu dobra pojawiła się łyżka dziegciu. Wszystko przez spostrzegawczość graczy. Ci na Reddicie donoszą o zaskakującym odkryciu – trzecia część z serii została nagle ocenzurowana, bez wcześniejszego tłumaczenia.

Źródło: Reddit

Otóż w oryginalnym wydaniu zremasterowanych gier w jednej z sekcji możemy zobaczyć sugestywne plakaty z bohaterką. Jeden z nich pokazuje ją w “odważnej” pozie z tłem z czerwonego materiału, z kolei drugi to Lara owinięta wyłącznie w prześcieradła. Obrazki były widoczne zarówno na ustawieniach odświeżonych (w wyższej rozdzielczości) jak i w “oryginalnych”, jako piksele.

Jednak po aktualizacji 2.0 gracze donoszą, że plakaty zniknęły zupełnie z ustawień odświeżonych. Na “pikselowej cenzurze” w wydaniu oryginalnym są nadal widoczne. Gracze są więc źli. Nie tylko z powodu tego, że grę nagle, jak twierdzą, “ocenzurowano”, ale również lista zmian w aktualizacji nie zawiera żadnego fragmentu o tej zmianie.

Źródło: Bounding Into Comics