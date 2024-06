Nadchodzi nowe wydanie Star Wars Bounty Hunter

Jak informuje wydawca, jeszcze w sierpniu tego roku na rynek trafi reedycja gry Star Wars Bounty Hunter. To nie tylko ponowne wydanie hitu sprzed lat, ale także poprawiona wersja gry na pecety i nowsze konsole. Gra ukaże się na rynku już 1 sierpnia i wprowadzi do produkcji sporo usprawnień. Na co konkretnie mogą liczyć gracze?

Na pewno na lepszą oprawę wizualną, która szczególnie zyska na jakości na pecetach i konsolach nowej generacji, czyli PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Co ważne, wersja na PS5 będzie posiadała pełne wsparcie dla obsługi kontrolera DualSense. To ważna informacja, która z pewnością przypadnie do gustu fanom futurystycznej strzelanki.

Trzecioosobowa gra akcji z elementami przygodowymi pozwoli nam wcielić się w tytułowego łowcę nagród, Jango Fetta. Akcja gry dzieje się przed wydarzeniami przedstawionymi w filmie Gwiezdne Wojny: Atak Klonów. Przed Fettem wiele wyzwań i mnóstwo starć z przeróżnymi przeciwnikami, niekiedy w miejscach, o których mieszkańcy galaktyki nawet nie śnili.

Źródło: psu.com