FAME 22: Ultimate z Tomaszem Adamkiem? Bokser potwierdza

Dużym echem odbiło się ostatnie ogłoszenie w związku z galą FAME 22: Ultimate. Jednym z zawodników będzie Jarosław “pashaBiceps” Jastrząbkowski, co zostało bardzo pozytywnie przyjęte przez fanów byłego gracza Counter-Strike. Tak duże nazwisko to jednak nie koniec ogłoszeń. Karta walk będzie sukcesywnie zapełniana w najbliższym czasie. Możliwe, a w zasadzie bardzo pewne jest, że do zestawu zawodników dołączy jeden z najlepszych polskich bokserów w historii.

To Tomasz Adamek. Chociaż jego udział nie został jeszcze oficjalnie ogłoszony przez organizatorów, to sportowiec wrzucił na swoje social media jednoznaczny filmik. Informuje w nim o udziale w gali — znajdziecie go w tym miejscu.

Co ciekawe, ogłoszenie to nie odbyło się drogą oficjalną. W komunikacji FAME 22: Ultimate nie pojawiła się nigdzie informacja o udziale Adamka. Pozwala nam to sądzić, że pięściarz pospieszył się ze wstawieniem filmiku i udostępnił go przed oficjalnym opublikowaniem informacji. Jego udział w gali najpewniej będzie mieć miejsce, jednak należy to uznać za marketingową wpadkę. Cieszy was jego obecność w oktagonie? Dajcie znać w komentarzach.

Przypominam, że wspomniana gala FAME 22 odbędzie się już 31 sierpnia na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie. Jednym z głównych wydarzeń będą m.in. walki w klatce rzymskiej. Jako fani na pewno nie będziecie narzekać na wielkie nazwiska w karcie walk. Tych nie zabraknie i w najbliższym czasie poznamy kolejnych zawodników. Kogo najbardziej chcielibyście zobaczyć podczas wydarzenia?

Źródło: Instagram