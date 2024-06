Federacja FAME MMA ujawniła szczegóły dotyczące najważniejszego wydarzenia w ramach gali FAME 22: Ultimate. Na PGE Narodowym dojdzie do efektownego turnieju walk w klatce rzymskiej. Nie zabraknie głośnych nazwisk, ale przede wszystkim ogromnej puli nagród. Łącznie przeznaczono na to ponad 2 miliony złotych. Trzeba przyznać, że jest o co walczyć.