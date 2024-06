Fame MMA odwołuje galę! Pojawiły się zaskakujące informacje

Co powiecie na odwołanie gali przez jedną z największych federacji w Polsce? Okazuje się, że taką decyzję miało podjąć FAME MMA. Co ciekawe, organizatorom nie chodzi o nadchodzące i główne wydarzenie na PGE Narodowym, tylko zupełnie inny event. W sieci pojawiły się informacje o rezygnacji z przeprowadzania wydarzenia.

FAME MMA rezygnuje z gali

W sieci pojawiła się informacja o tym, że federacja FAME MMA miała zrezygnować ze zorganizowania nadchodzącej gali. Uspokajamy — nie chodzi w tym wypadku o wydarzenie Ultimate. Te odbędzie się pod koniec sierpnia na PGE Narodowym i nie zabraknie na nim głośnych nazwisk. No ale właśnie — taka miejscówka zobowiązuje, dlatego organizatorzy muszą potraktować je niezwykle poważnie.

Obiecywano, że wydarzenie będzie miało bardzo sportowy charakter, który na pewno sprawi, że uniknięte zostaną popularne “dymy”. W związku z tym chciano wynagrodzić części widowni specyfikę wydarzenia, organizując inne, dodatkowe. Bardziej nastawione na aferę, dramy i wszystko to, co w internecie jest oglądane niezwykle chętnie. Wychodzi jednak na to, że federacja rezygnuje z tego pomysłu.

Event miał odbyć się w ciągu najbliższych miesięcy przed FAME 22: Ultimate. Jak donosi Takefun, doszło do odwołania dodatkowego wydarzenia. Pozostaje zatem czekać na walki na stadionie narodowym.

