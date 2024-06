Prime MMA zatrudnia byłego zawodnika Fame MMA. Społeczność Twitcha w szoku

Prime MMA podpisała kolejnego zawodnika. Walczył dla FAME

Był w FAME MMA, walczył tam kilkukrotnie, ale w końcu drogi z federacją rozeszły się. Paramaxil został z niej wyrzucony po jednym ze swoich żartów, co postanowiło wykorzystać Prime MMA. Streamer znany z Twitcha pojawił się do tej pory m.in. na Prime 8. Teraz czeka go udział w kolejnej gali, tym razem oznaczonej numerem 9. Wszystko przez nowo podpisany kontrakt, który zapewnia mu udział w nadchodzącym wydarzeniu.

Jakub Frączek, czyli Paramaxil zawalczy już niedługo, bo 3 sierpnia w ramach gali Prime 9. Ta odbędzie się we wrocławskiej hali Orbita. Na razie nie wiadomo, z kim pojawi się w klatce. Najpewniej w najbliższym czasie poznamy jego rywala, wraz z rozbudowywaniem karty walk przez organizatorów.

Prime MMA to polska organizacja promująca walki w formule mieszanych sztuk walki (MMA), która zyskała popularność dzięki organizowaniu pojedynków między celebrytami, influencerami i osobami znanymi z mediów społecznościowych. W przeciwieństwie do tradycyjnych organizacji MMA, które koncentrują się na profesjonalnych sportowcach i zawodnikach z dużym doświadczeniem w różnych dyscyplinach walki, Prime MMA skupia się na bardziej rozrywkowym aspekcie tego sportu.

Lista nazwisk na Prime 9 cały czas się poszerza. Wiemy, że wśród walczących zobaczymy m.in. Ewę Brodnicką.

Źródło: boop.pl