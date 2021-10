Klikacze w deszczu, walka z praniem i zaczepianie bałwana. Oto garść detali z TLoU2, o których nie mieliście pojęcia

Youtuber Speclizer pochwalił się w internecie wideo, które prezentuje 12 ciekawych szczegółów z TLoU2. Na pewno niektórych z nich nie kojarzą nawet najwięksi fani gry.

Tytuł od Naughty Dog jest napakowany detalami i różnymi smaczkami. Jest ich tak wiele, że pomimo że minął już ponad rok od premiery TLoU2, gra wciąż zadziwia. Youtuber Speclizer opublikował niedawno filmik, na którym pokazał 12 intrygujących detali z produkcji.

Twórca materiału zauważył między innymi, że wygląd klikaczy zmienia się w zależności od pogody. Inaczej prezentują się one w deszczu, a inaczej w śniegu (aczkolwiek za każdym razem są jednakowo obrzydliwe). Oprócz tego na filmiku pokazano chociażby, że Ellie potrafi osłaniać JJa przed praniem. Dowiedzieliśmy się również, że jeśli bohaterka pobije bałwana, lub przynajmniej o niego zahaczy, śniegowy ludek traci gałązki i marchewkowy nos.

Jeśli chodzi o inne ciekawe materiały dotyczące The Last of Us 2, to pod tym adresem pisaliśmy na przykład, jak Naughty Dog stworzyło najbardziej przerażającego potwora w grze. Natomiast tutaj możecie zobaczyć Ellie i Dinę odtworzone przez fankę w The Sims 4.