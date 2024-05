Netflix kasuje najtańszy plan. Subskrybenci trafią do wersji z reklamami

Na razie zmiany zapowiedziane już jakiś czas temu wchodzą w życie jedynie na niektórych rynkach. Prędzej czy później trafią z pewnością do Polski, więc powoli możecie zastanawiać się nad przyszłością Waszej subskrypcji.

Netflix kasuje najtańszy plan

Do tej pory w takiej Kanadzie, Australii albo Wielkiej Brytanii użytkownicy mogli zdecydować się na najtańszą formę abonamentu bez reklam w cenie 8 funtów miesięcznie (dla Anglików). Plan standardowy oferował dość niewiele, bo choć faktycznie reklam nie było, to Netfliksa można jedynie oglądać na dwóch telewizorach należących do tego samego gospodarstwa domowego oraz mieć wątpliwą przyjemność oglądania treści w 720p.

Teraz subskrybenci z tamtych krajów, zgodnie z wcześniejszymi obietnicami, dostają informacje, że ich wersja subskrypcji zostaje usunięta. Zamiast tego streamingowy gigant wprowadza w życie plan z reklamami, do którego dotychczasowi abonenci standardowi zostaną przeniesieni. Ma to swoje korzyści. Będą mogli oglądać filmy czy seriale w 1080p, a do tego zapłacą jedynie 5 funtów miesięcznie.

Niestety, jest też problem. Nowa wersja najtańszego abonamentu to plan z reklamami. Klienci muszą więc przywyknąć do możliwości wyświetlania materiałów marketingowych. Jest więc taniej, ale czy reklamy są tego warte?

Okazuje się, że najpewniej tak. Nawet polscy użytkownicy nie mogą doczekać się tańszych planów z reklamami. Rynek SVOD na świecie dynamicznie się zmienia, a rosnące ceny wywołują potrzeby zaoszczędzenia. Dlatego też inne badania również obrazują wzmożony trend klientów, którzy chętniej stawiają na tańsze opcje, ale z reklamami. Netflix w ten sposób odpowiada na potrzeby użytkowników.

Oczywiście klienci, którzy zostaną zmuszeni do przeniesienia się na nową wersję subskrypcji, mogą dopłacić za droższe plany. Za 11 lub 18 funtów miesięcznie pozbędą się reklam. No i jest też opcja na anulowanie subskrypcji.

Źródło: DesignRush