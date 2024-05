Nowa funkcja PlayStation 5. Gracze ją wyśmiali…

PlayStation 5 – nowa funkcja wywołała śmiech wśród graczy

Obecna generacja konsol jest nieco kontrowersyjna. Gracze często narzekają choćby na brak dużych premier od deweloperów first party i nie ma się czemu dziwić. PS5 nie otrzymało na przykład nowego Uncharted, Killzone czy dedykowanej części serii God of War. Jasne, mamy jeszcze świeże Stellar Blade czy Rise of the Ronin z marca, ale to dla graczy zdecydowanie zbyt mało. Tym bardziej że “nowe” konsole są z nami od 2020 roku. Nie zmienia to jednak faktu, że sprzet Sony jest po prostu dobry. Ale nie idealny.

Do ideału trochę brakuje, czego dowodem mogą być prośby fanów o wprowadzenie niektórych funkcji do systemu konsoli. Ten otrzyma wkrótce coś zupełnie nowego, jednak wieści przekazane przez Sony niekoniecznie uradowały miłośników japońskiej konsoli. Okazuje się bowiem, że PlayStation 5 otrzyma aktualizację, dzięki której możliwa będzie gra zdalna na urządzeniach Chromecast i telewizorach z Google TV.

Gra zdalna pozwoli na strumieniowe przesyłanie obrazu gry z konsoli na inny telewizor lub urządzenie mobilne. Pod oczywistym warunkiem, jakim jest dobre połączenie internetowe. Gracze szybko wyśmiali informację o nowej funkcji. Niektórzy pisali, że mając PlayStation od lat, jeszcze nigdy nie grali na telewizorze, co jest oczywistym przytykiem do funkcji obsługiwanej przez TV.

Bardziej merytoryczne komentarze wskazują na problem związany z jakością obrazu. O ile granie na telefonie może mieć sens, to każdy większy ekran będzie prezentować brzydkiej jakości rozdzielczość. A skoro mamy grać na PS5 w swoim domu (na innym telewizorze), to równie dobrze można konsolę przesunąć w pożądane miejsce.

