Fanka TLoU2 odtworzyła postacie z gry w The Sims 4

Fanka gier wideo podzieliła się z internetem screenami, które przedstawiają Ellie i Dinę z TLoU2 odtworzone w The Sims 4.

Druga część serii od Naughty Dog zadebiutowała rok temu. Społeczność fanów jest wciąż aktywna na forum Reddit, czego dowodem są różne materiały prezentujące twórczość inspirowaną The Last of Us. Do tej pory widzieliśmy na przykład zdjęcia z cosplayów czy przeróżne grafiki i rysunki. Użytkowniczka forum Reddit o pseudonimie trixiemalfoy pokazała coś jeszcze innego.

Fanka odtworzyła Ellie i Dinę w The Sims 4. Wcześniejsza wersja projektu wyglądu postaci (ta, którą zamieszczamy na samym dole) prezentowała główną bohaterkę TLoU z nieco jaśniejszymi włosami. Później twórczyni postanowiła zrobić niewielki upgrade i ostatecznie protagonistka prezentuje się tak, jak na dwóch pierwszych screenach.

Fanom gier od Naughty Dog chyba nie trzeba przypominać, że HBO tworzy serial na podstawie TLoU. Do tej pory nie pokazano zbyt wielu oficjalnych materiałów; sympatycy produkcji biorą więc sprawy w swoje ręce – tutaj zobaczycie fanowskie ujęcia przedstawiające plan serialu.