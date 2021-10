Naughty Dog opowiada, jak stworzyło najbardziej przerażającego potwora w TLoU2

Na kanale IGN.com na YouTube pojawiło się ciekawe wideo dotyczące gry The Last of Us 2. Naughty Dog opowiada w nim w detalach, jak powołało do życia Króla Szczurów.

The Last of Us 2 miało premierę ponad rok temu. Tytuł wciąż zadziwia i fascynuje, a proces jego tworzenia nadal skrywa przed fanami tajemnice. Rąbka tej dotyczącej procesu kreowania najniebezpieczniejszego potwora w grze uchyla poniższy filmik.

Na nagraniu deweloperzy z Naughty Dog wyjaśniają, jak wymyślili i zaprojektowali Króla Szczurów. Pewne szczegóły na ten temat poznaliśmy już wcześniej, ale filmik po raz pierwszy omawia potwora w tak wyczerpujący sposób.

Studio ujawnia między innymi dzieła, które stanowiły inspirację dla stworzenia postaci. Poznajemy też detale dotyczące użycia technologii motion capture. Okazuje się, że nagranie ruchów dla takiego paskudnika stanowiło nie lada wyzwanie. Najpierw połączono ze sobą trzech aktorów, którzy musieli wić się i poruszać w odpowiedni sposób, ale z uwagi na bezpieczeństwo ich pracy liczbę tę finalnie zredukowano do dwóch.

Przy okazji warto wspomnieć, że HBO tworzy właśnie serial na podstawie TLoU. Ostatnio mieliśmy chociażby okazję zobaczyć pierwsze zdjęcie z produkcji. Nasz redaktor postanowił sprawdzić, jak wyglądałoby to ujęcie, gdyby serial był kręcony w Polsce. W rezultacie powstało kilka zabawnych memów, które możecie zobaczyć wyłącznie pod tym adresem.