Fallout 76 na PS5 ma spore problemy. Bethesda nadal w formie…

Szał na Fallouta nadal trwa, choć od premiery serialu minęło już kilka tygodni. Do poszczególnych odsłon serii wróciło sporo osób, pojawiło się również mnóstwo graczy. Swoiste oblężenie zaczął przeżywać Fallout 76. Produkcja MMO RPG jest w zdecydowanie lepszej formie, niż na premierę. Nie zmienia to jednak faktu, że gra wciąż ma swoje bolączki. Ostatnio z dużymi problemami spotkali się gracze na PS5, a także na konsolach Xbox.

Fallout 76 z problemami. Nie działa wydarzenie sezonowe?

Miłośnicy pustkowi mogą od 30 kwietnia brać udział w specjalnym wydarzeniu sezonowym o nazwie Invaders from Beyond. Te zostało dodane do Fallout 76 i ma potrwać do 14 maja tego roku. Jak to zwykle bywa, w ramach eventu gracze mogą zdobyć całą masę świetnych przedmiotów. Danie główne stanowią oczywiście wartościowe schematy przedmiotów, dzięki którym można mocno wzbogacić swój ekwipunek. Okazuje się jednak, że w grze pojawił się spory problem.

W ostatnim tygodniu wielu graczy zgłaszało częste awarie gry podczas próby wykonywania poszczególnych etapów wydarzenia. Problemy najczęściej występowały wtedy, gdy gracze podchodzili do trzeciego (ostatniego) etapu. Wówczas celem jest pokonanie pewnego Generała, co dla wielu okazało się wyczynem niemożliwym. Pojawiające się błędy i wysypywanie gry skutecznie uniemożliwiało ukończenie zadania. Problem występuje ogólnie na konsolach, ale najwięcej zgłoszeń miało miejsce wśród graczy na PlayStation 4 i 5.

Niektórzy gracze zdążyli już zrezygnować z wykonywania sezonowych zadań na skutek problemów. Chociaż gra sama w sobie jest jak najbardziej grywalna i nie sprawia aż takich problemów, to zdarza się, że kłopoty występują. Cóż, trzeba przyznać, że logo Bethesdy nie pozostawia w tym wypadku żadnych wątpliwości…

A czy wy zdecydowaliście się na powrót do którejś odsłony serii?

Źródło: gamerant.com