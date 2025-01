The Last of Us Part 2 Remastered do kupienia na Steam. Premiera już niedługo

Już niedługo, bo na początku kwietnia na rynek gier pecetowych trafi The Last of Us Part 2 Remastered. Odświeżona wersja nagradzanej gry od Naughty Dog jest już dostępna na Steam. Możecie składać swoje zamówienia przedpremierowe, lub dodać grę do listy życzeń, zanim ta pojawi się oficjalnie w dniu premiery.

Druga odsłona The Last of Us na PC już do kupienia

Wiosną będziemy mogli ponownie wrócić do uniwersum wykreowanego przez Naughty Dog w postaci gry The Last of Us Part 2 Remastered – tym razem nie na konsolach, ale na PC. Gra pojawi się na rynku 3 kwietnia i będzie dostępna na Steam. W zasadzie to już jest – tytuł da się już kupić i został wyceniony na 219 złotych.

Grę możecie kupić klikając w poniższy link:

Co daje nam zakup gry w przedsprzedaży? Decydując się na nabycie produkcji przed jej premierą otrzymacie dwa pakiety — ulepszenie zasobów amunicji oraz podręcznik szkoleniowy wytwarzania. Elementy te sprawią, że nasza przygoda będzie odrobinę łatwiejsza, choć nadal czyhać na nas będą te same zagrożenia. Będziemy mogli się jednak lepiej przygotować.

Swoją drogą, dzisiaj Sony potwierdziło, że gra będzie wymagać konta PSN do rozgrywki. Mimo braku dedykowanego trybu multiplayer tytuł potrzebuje konta w usłudze japońskiego giganta, aby móc go uruchomić na PC. To stało się w ostatnim czasie standardem, jeżeli chodzi o gry wywodzące się z PlayStation. Dla nas w Polsce nie ma to większego znaczenia, jednak wielu graczom w niektórych miejscach na świecie uniemożliwia zabawę — tam, gdzie PSN jest niedostępne. Najpewniej jednak szybko pojawią się “nieoficjalne patche” od fanów, które zniwelują ten warunek do odpalenia gry.

Źródło: Steam