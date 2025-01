Na rynek zmierza powoli pecetowe wydanie gry The Last of Us Part 2. Podobnie jak w przypadku innych gier od Sony, również i ta pozycja będzie wymagała od graczy posiadania dostępu do konta PlayStation Network. Chociaż tytuł nie posiada de facto trybu wieloosobowego, to ten element będzie niezbędny do zabawy.

The Last of Us Part 2 na PC? Potrzebne konto PSN

Sony od jakiegoś już czasu eksploruje pecetowy rynek, dostarczając kolejne gry ze swojego portfolio na komputery osobiste. Chociaż taktyka jest niezmienna od lat, czyli debiut na PlayStation a za jakiś czas na PC, to dokonano pewnych zmian. Mowa tu choćby o konieczności logowania się na konto PlayStation Network. Chociaż usługa ta kojarzy nam się domyślnie z zabawą na konsoli, to będziemy z niej korzystać również na PC – obowiązkowo.

Sony potwierdziło bowiem, że do grania w drugą odsłonę The Last of Us w pecetowej wersji konieczne będzie posiadanie konta PSN. Chociaż informacja ta nie zadowoli części osób, to było to do przewidzenia. W 2024 roku nie raz dyskutowaliśmy na temat łączności pecetowych graczy z usługą Sony. Problem oczywiście w tym, że ta niekoniecznie jest dostępna we wszystkich regionach świata. Niektórzy będą zatem musieli obejść się smakiem.

Stawiam, że w okolicach premiery znowu wrócimy do rozważania, czy aby na pewno taka taktyka ma sens. Mowa bowiem o grze bez trybu wieloosobowego, toteż dla niektórych osób takie łączenie z usługą może być uznane za niepotrzebne.

Ale tego dowiemy się w kwietniu. The Last of Us Part 2 na PC wyjdzie 3 kwietnia — w tym samym miesiącu zadebiutuje również drugi sezon serialu od HBO.

Źródło: gamingbolt.com