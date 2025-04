Najnowszy film Ryana Cooglera, Grzesznicy, zdobywa uznanie krytyków na całym świecie. Produkcja osiągnęła imponujące 100% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes, co świadczy o jej wyjątkowej jakości i potencjale komercyjnym.

Perfekcyjne oceny na Rotten Tomatoes i Metacritic

Na Rotten Tomatoes Grzesznicy uzyskali 100% pozytywnych recenzji przy średniej ocenie 8,9/10. Na Metacritic film osiągnął wynik 83/100, co plasuje go wśród najlepiej ocenianych produkcji roku.

Pochwały dla reżyserii i gry aktorskiej

Krytycy podkreślają, że Coogler z powodzeniem łączy elementy horroru, dramatu i kina akcji, tworząc unikalne doświadczenie filmowe. Michael B. Jordan, wcielający się w podwójną rolę braci bliźniaków, zbiera pochwały za swoją wszechstronność i głębię emocjonalną. David Ehrlich z Indiewire opisuje film jako „krwisty, pełen energii wampiryczny film, który pulsuje jak bluesowa gitara w ogniu”.

Zobacz zwiastun filmu Grzesznicy:

Warner Bros. kontynuuje pasmo sukcesów

Po sukcesie Minecrafta, Warner Bros. może pochwalić się kolejnym hitem. Grzesznicy to dowód na to, że studio potrafi inwestować w oryginalne projekty z potencjałem artystycznym i komercyjnym. Film trafi do polskich kin 18 kwietnia 2025 roku.

Źródło: Rotten Tomatoes, HDTV Polska, FDB.pl