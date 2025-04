Naughty Dog razem z Sony ogłosili The Last of Us: Complete, czyli specjalne wydanie z obiema częściami serii. Cena? Taka jak myślicie.

Przedstawiciele studia Naughty Dog wspólnie z Sony oficjalnie ogłosili premierę The Last of Us w wersji Complete, czyli specjalnego wydania obu części kultowej serii. Jak nietrudno się więc domyślić, w skład zestawu wchodzą The Last of Us: Part I oraz The Last of Us: Part II Remastered. To jednak dopiero początek!

The Last of Us: Complete na PS5. Cena Wam się nie spodoba

Trzeba bowiem zaznaczyć, że pakiet jest już dostępny w wersji cyfrowej na PlayStation 5, zaś fizyczna wersja kolekcjonerska (Collector’s Edition) trafi na rynek 10 lipca 2025 roku. Zestaw oferuje pełne doświadczenie obu gier w wersjach dostosowanych w pełni do możliwości sprzętu.

Part I jest pełnym remasterem z obsługą kontrolera DualSense, technologią 3D Audio, a także poprawioną wydajnością. Part II oferuje nowy tryb No Return, nieopublikowane wcześniej Lost Levels, komentarze twórców oraz tryb swobodnej gry na gitarze. Complete wydaje się skierowane zarówno do nowych graczy, jak i tych, którzy pragną powrócić do uniwersum w nowym-starym (no, bardziej starym…) wydaniu.

A teraz najbardziej kontrowersyjna część. Na ten moment wydanie jest dostępne w wersji cyfrowej w PlayStation Store w cenie 469 złotych. Wersja fizyczna Collector’s Edition, która wyjdzie w lipcu, została z kolei wyceniona na, uwaga, uwaga, 543 złote. W przypadku edycji kolekcjonerskiej otrzymujemy oczywiście ekskluzywne pudełko z nową grafiką. W środku znajdziemy steelbook, w nim płyty, a także zestaw litografii.

Źródło: PlayStation Blog