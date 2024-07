Chociaż Ubisoft udostępnił krótki fragment rozgrywki ze Star Wars Outlaws, to chyba nie wszystkim spodobał się filmik. Do sieci wyciekł właśnie znacznie dłuższy gameplay, prezentujący aż 13 minut z początkowej fazy rozgrywki. Mówi się, że pochodzi z jednej z pierwszych misji w grze. Chociaż w wielu miejscach wideo zostało usunięte, to nadal możemy znaleźć serwisy, na których da się to obejrzeć.