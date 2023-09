The Division 3 już w grafiku Ubisoftu. Skromna zapowiedź wielkiej gry

Znana marka, popularna firma i poważne deklaracje. A jednak The Division 3 zostało oficjalnie ujawnione przez Francuzów jak poboczny projekt.

Domyślamy się, że za zamkniętymi drzwiami Ubisoftu powstaje coś więcej niż Star Wars: Outlaws, Prince of Persia: The Lost Crown, Assassin’s Creed: Mirage bądź opracowywane w męczarniach Skull & Bones. W końcu tak duże studio musi realizować projekty równolegle, aby móc wypuścić co kilka miesięcy jakąś nowość. Aczkolwiek chyba wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ambitne gry zapowiadane są jak nadchodzące trzęsienie ziemi. A tu stąd ni zowąd wyskoczyło The Division 3.

Francuzi w dość zaskakujący sposób poinformowali o planach na kontynuację bardzo popularnej serii gier-usług. Oficjalna zapowiedź odbyła się na Twitterze, na profilu studia Massive Entertainment (przynależące do Ubisoftu), które jest odpowiedzialne za stworzenie nowej odsłony. Przy okazji przedstawili osobę mianowaną na producenta wykonawczego całej marki. Fani mogą odetchnąć z ulgą, gdyż u sterów jest Julian Gerighty. Był on obecny przy powstawaniu dwóch poprzednich części i w trakcie sprawował rolę dyrektora kreatywnego. Tym razem szefowie zlecili mu ważniejsze zadanie. To on będzie nadzorował dalszy rozwój serii i skompletuje zespół, co też oznacza, że w przypadku nieudanej premiery, to jego głowa zostanie ścięta jako pierwsza.

Julian Gerighty has been appointed Executive Producer for the Tom Clancy’s The Division brand. Julian will oversee all games and products, including Tom Clancy’s The Division 3, led by Massive Entertainment who is actively building a team for the game.



👉 https://t.co/e8icWFKhcd pic.twitter.com/BadrtuFiEe — Massive Entertainment – A Ubisoft Studio 🎮 (@UbiMassive) September 21, 2023

Przekazanie stołka Julianowi jest też interesujące przez wzgląd na jego pracę przy Star Wars: Outlaws. Jest on bowiem nadal związany z hitem zapowiedzianym na konferencji Xbox Games Showcase i nie odłączy się od projektu, dopóki nie zadebiutuje na rynku. Możemy jednak zakładać, że już w tej chwili jest wdrażany nie tylko do prac preprodukcyjnych The Division 3, ale też tworzonych od dłuższego czasu The Division Heartland oraz The Division Resurgence.